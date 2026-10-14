Olise bị treo giò vì ném bóng vào mặt đối thủ, Arsenal reo vui

Đoàn quân Mikel Arteta sẽ hành quân đến Munich vào tuần tới để đối đầu gã khổng lồ bóng đá Đức.

Tuy nhiên, Bayern nhiều khả năng sẽ thiếu vắng Michael Olise, một trong những ngòi nổ tấn công nguy hiểm nhất thế giới hiện nay.

Michael Olise bị đuổi khỏi sân vì hành vi ném bóng vào mặt đối thủ - Ảnh: TNT Sports

Cầu thủ người Pháp nhận thẻ đỏ trong hiệp hai trận gặp Viking ở giai đoạn vòng phân hạng Champions League.

Bayern đã vùng lên sau khi bị dẫn trước hai bàn, dẫn 3-2 nhờ những pha lập công của Harry Kane và Luis Diaz.

Tuy nhiên, đến phút 74, Olise vướng vào một cuộc tranh cãi sau khi phạm lỗi chiến thuật với cầu thủ theo kèm mình.

Cựu ngôi sao Crystal Palace sau đó lời qua tiếng lại gay gắt với tiền đạo Zlatko Tripic bên phía Viking.

Khi trọng tài rút thẻ vàng, Olise mất bình tĩnh và ném bóng vào mặt Tripic để trút giận.

Dù cú ném không mạnh, hành vi gây hấn này vẫn đủ khiến trọng tài quyết định rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu ngôi sao Bayern.

Điều đó đồng nghĩa, HLV Vincent Kompany sẽ thiếu vắng một trong những cầu thủ quan trọng nhất khi Bayern Munich tiếp đón Arsenal.