Cờ vua Việt Nam tranh tài tại Giải vô địch trẻ thế giới 2026

Giải đấu mang tên FIDE World Championships U7 - U17 2026, quy tụ các kỳ thủ trẻ tranh tài ở nhiều nhóm tuổi. Các VĐV thi đấu 11 ván theo hệ Thụy Sĩ, với quỹ thời gian 45 phút cộng 30 giây cho mỗi nước đi. Đây là thử thách đòi hỏi khả năng tính toán, tư duy chiến thuật và sự ổn định xuyên suốt giải đấu.

Đinh Nho Kiệt là kỳ thủ được kỳ vọng bật nhất của cờ vua Việt Nam tại giải

Trong đội hình của cờ vua Việt Nam, Đinh Nho Kiệt là gương mặt được kỳ vọng nổi bật nhất. Kỳ thủ tranh tài ở bảng U17 nam sở hữu hệ số Elo 2.368, đứng thứ năm trong danh sách hạt giống.

Tháng 8 vừa qua, Nho Kiệt giành chức vô địch U18 nam tại Giải vô địch nhóm tuổi Đông Nam Á 2026. Trước đó, kỳ thủ này cũng đoạt HCĐ cá nhân và HCB đồng đội cờ tiêu chuẩn U16 nam tại Giải vô địch trẻ châu Á 2026.

Một gương mặt khác đáng chú ý là Mai Hiếu Linh, thi đấu ở bảng U17 nữ. Kỳ thủ Việt Nam từng giành HCV đồng đội cờ tiêu chuẩn nữ U18 tại Giải vô địch trẻ châu Á 2026, qua đó cho thấy tiềm năng cạnh tranh ở đấu trường quốc tế.

Tám kỳ thủ còn lại của Việt Nam gồm Đặng Lê Xuân Hiền, Vũ Nguyễn Bảo Linh, Đặng Ngọc Uyên, Lê Hồng Ân, Mai Ngọc Thiên Vũ, Lê Minh Quang, Nguyễn Mạnh Đức và Trần Ngọc Minh Duy.

Giải đấu tại Tây Ban Nha không chỉ là cơ hội để các kỳ thủ trẻ Việt Nam hướng đến thành tích, mà còn giúp kiểm chứng trình độ, bản lĩnh và khả năng thích nghi trước những đối thủ mạnh. Những trải nghiệm này sẽ là hành trang quan trọng cho quá trình phát triển của cờ vua trẻ Việt Nam trong thời gian tới.