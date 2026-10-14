Nữ runner Hàn Quốc qua đời sau khi gục ngã ngay trước vạch đích

Yoo Ji-won là vận động viên chạy đường dài không chuyên, đồng thời nghiên cứu về chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo tại Hàn Quốc.

Cộng đồng chạy bộ và giới học thuật Hàn Quốc tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Yoo Ji-won. Cô là vận động viên chạy đường dài không chuyên, đồng thời nghiên cứu về chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST).

Yoo qua đời sau khi gục ngã trong cuộc đua Seoul Race 2026 vào hôm 11/10. Khi đó, cô đang tham gia nội dung bán marathon dài 21 km qua khu vực trung tâm Seoul, theo Resonate Voice.

Khoảng 8h49, Yoo bất tỉnh tại mốc 20,6 km, khi chỉ còn cách vạch đích khoảng 500 m.

Nhân viên y tế tại hiện trường lập tức tiến hành hồi sức tim phổi (CPR). Sau đó, đội cấp cứu 119 đưa cô đến bệnh viện gần đó. Tuy nhiên, dù được cấp cứu, cô không qua khỏi. Cơ quan y tế chưa công bố nguyên nhân tử vong chính thức.

Ngày 12/10, ban tổ chức Seoul Race xác nhận sự việc trong thông báo gửi đến những người tham gia giải.

Đơn vị tổ chức gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Yoo, đồng thời cho biết sẽ xem xét kỹ vụ việc và thực hiện các biện pháp cần thiết sau đó.

Sinh năm 2001, Yoo được cộng đồng chạy bộ Hàn Quốc biết đến nhờ thành tích chạy đường dài cùng công việc nghiên cứu khoa học tại KAIST.

Cô bắt đầu chạy đường dài vào năm 2022. Trên mạng xã hội, Yoo chia sẻ quá trình tập luyện song song với công việc trong phòng thí nghiệm, thu hút nhiều người theo dõi.

Yoo Ji-won hoàn thành marathon Seoul hồi tháng 3 với thành tích 2 giờ 56 phút 32 giây.

Thành tích thi đấu giúp cô trở thành một trong những vận động viên chạy đường dài không chuyên nổi bật tại Hàn Quốc. Ngày 15/3, Yoo hoàn thành cự ly marathon Seoul trong 2 giờ 56 phút 32 giây.

Kết quả này giúp cô đạt thành tích marathon dưới 3 giờ, thường được gọi là sub-3. Đây là cột mốc đáng chú ý đối với người chạy bộ không chuyên, đòi hỏi thể lực và quá trình tập luyện bền bỉ.

Đầu mùa xuân năm nay, Yoo cũng giành chiến thắng ở nội dung nữ thuộc nhóm tuổi dành cho vận động viên kỳ cựu tại cự ly 10 km của giải Gunsan Saemangeum Marathon.

Sau sự việc, nhiều lời chia buồn được đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội của Yoo. Những người gửi lời tiễn biệt gồm bạn chạy cùng câu lạc bộ, các kỹ sư và những người yêu thích điền kinh trên khắp Hàn Quốc.

Hoàng Hoàng