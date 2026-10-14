José Mourinho cảnh báo các đội bóng săn Endrick: 'Hãy quên chuyện cho mượn đi'

Trong buổi họp báo trước cuộc đối đầu giữa Real Madrid và AS Roma tại Champions League, HLV José Mourinho đã đưa ra thông điệp rõ ràng về tương lai của Endrick. Trước những tin đồn liên quan đến khả năng tiền đạo người Brazil chuyển sang đội bóng khác theo dạng cho mượn vào tháng 1/2027, nhà cầm quân này khẳng định ông không muốn để học trò rời Bernabeu.

“Hãy quên chuyện đó đi. Những đội bóng đang quan tâm tốt hơn hết nên chờ đợi. Tôi rất yêu quý Endrick, cậu ấy sở hữu tiềm năng đáng kinh ngạc và có ý nghĩa quan trọng với chúng tôi. Bất kỳ đội bóng nào muốn có cậu ấy đều phải cạnh tranh với tôi. Endrick không cần phải ra đi theo dạng cho mượn và sẽ đạt được thành công lớn tại đây”, Mourinho nhấn mạnh.

HLV Jose Mourinho khẳng định không muốn để Endrick ra đi theo dạng cho mượn

Phát biểu trên cho thấy Real Madrid vẫn xem Endrick là một phần trong kế hoạch phát triển lực lượng. Dù chưa có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, tiền đạo sinh năm 2006 vẫn nhận được sự ủng hộ từ ban huấn luyện. Mourinho tin rằng học trò có đủ phẩm chất để khẳng định vị trí tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, sự tự tin của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang đặt ra câu hỏi về khả năng cân bằng giữa kế hoạch sử dụng nhân sự và nhu cầu thi đấu của cầu thủ trẻ. Với một tiền đạo đang ở giai đoạn phát triển quan trọng, thời lượng ra sân thường xuyên có ý nghĩa lớn đối với quá trình hoàn thiện chuyên môn.

Trái ngược với những lời khẳng định từ Mourinho, Endrick đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Real Madrid. Theo thống kê được truyền thông quốc tế dẫn lại, chân sút người Brazil mới có 4 phút thi đấu sau 8 trận ở mùa giải 2026/27. Chấn thương cơ khiến cầu thủ này phải nghỉ thi đấu trong giai đoạn đầu mùa, ảnh hưởng đáng kể đến quá trình cạnh tranh vị trí.

Tiền đạo người Brazil chưa có nhiều cơ hội thể hiện bản thân trong mùa giải 2026/27

Mourinho thừa nhận Endrick chưa nhận được cơ hội như kỳ vọng sau khi bình phục. Nhà cầm quân này cho biết hai bên từng trao đổi về kế hoạch sử dụng cầu thủ, song diễn biến thực tế chưa đáp ứng những gì ông mong muốn.

Một trong những tình huống đáng tiếc diễn ra ở trận gặp Villarreal cuối tuần qua. Endrick đã chuẩn bị vào sân khi Real Madrid tưởng như nâng tỷ số lên 2-0. Thế nhưng, bàn thắng bị VAR từ chối vì lỗi kéo tóc của Vinicius Junior, sau đó chiếc thẻ đỏ dành cho tiền đạo mang áo số 7 buộc Mourinho phải điều chỉnh phương án nhân sự.

Theo Mourinho, Endrick đã bỏ lỡ cơ hội vào sân do tình huống bất ngờ này. Khi đội bóng chỉ còn 10 người, việc thay đổi kế hoạch là điều cần thiết để bảo đảm sự cân bằng trên sân. Dù vậy, tình huống trên tiếp tục khiến chân sút trẻ phải chờ đợi cơ hội thể hiện mình.

Mùa giải trước, Endrick từng có quãng thời gian thi đấu nổi bật trong màu áo Lyon theo một bản hợp đồng cho mượn. Cầu thủ 20 tuổi ghi 8 bàn và đóng góp 8 pha kiến tạo sau 21 lần ra sân trên mọi đấu trường, qua đó cho thấy khả năng tạo ảnh hưởng khi được thi đấu thường xuyên.

Endrick thi đấu ấn tượng sau khi được cho mượn tới Lyon vào cuối mùa giải 2025/26

Việc Endrick ít được sử dụng khiến tương lai của chân sút này trở thành chủ đề được quan tâm trên thị trường chuyển nhượng. Roma và AC Milan được cho là những đội bóng muốn mượn tiền đạo người Brazil trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Dẫu vậy, tuyên bố mới nhất của Mourinho cho thấy Real Madrid chưa sẵn sàng để chân sút trẻ ra đi. Quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào kế hoạch chuyên môn của đội bóng, diễn biến phong độ của cầu thủ và những cuộc trao đổi giữa các bên trong thời gian tới.

Real Madrid sẽ làm khách trên sân AS Roma tại Champions League vào ngày 14/10, trước khi trở lại La Liga với cuộc tiếp đón Sevilla tại Bernabeu vào cuối tuần. Hiện tại, trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, Endrick vẫn cần tận dụng từng cơ hội để thuyết phục Mourinho trao thêm thời gian ra sân.