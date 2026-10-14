Nhờ đâu Yamal tạo ra cú 'rabona' điên rồ

Yamal để lại pha xử lý khó tin.

Trước Galatasaray, Yamal thực hiện hai pha kiến tạo quan trọng cho Fermin Lopez và Gordon lập công, qua đó nhận luôn giải Cầu thủ hay nhất trận. Đặc biệt, tình huống xử lý bóng đầy ngẫu hứng trước bàn thắng của Gordon tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.

Khi được hỏi về tên gọi của pha xử lý này, Yamal trả lời: “Tôi sẽ gọi đó là ‘rabona nửa vời’. Nó chỉ bộc phát trong khoảnh khắc tôi muốn kiến tạo cho Gordon, điều quan trọng là nó phát huy hiệu quả”.

Rabona là kỹ thuật đá bóng khi cầu thủ vắt chân sút bóng vòng ra phía sau chân trụ. Dù Yamal không thực hiện chuẩn xác động tác này, pha xử lý của anh vẫn tạo ra sự bất ngờ và góp phần mở ra cơ hội cho Gordon lập công.

Không chỉ giỏi ghi bàn và kiến tạo, Yamal còn liên tục thể hiện những pha xử lý kỹ thuật ở đẳng cấp cao. Thực tế, tiền đạo của Barcelona không xem những pha xử lý ngẫu hứng như một công thức có thể học thuộc.

Yamal không thiếu những pha xử lý ngẫu hứng tại Barcelona.

Trong cuộc phỏng vấn với El Pais hồi đầu năm, Yamal cho rằng các động tác kỹ thuật thường xuất hiện tự nhiên theo tình huống, thay vì chỉ có thể thành thạo bằng cách tập đi tập lại một động tác riêng lẻ. Yamal cũng nhắc đến ảnh hưởng của bóng đá đường phố, nơi cầu thủ được tự do sáng tạo và tìm cách vượt qua đối thủ.

Nền tảng kỹ thuật của Yamal được hình thành từ rất sớm. Leo Giordanella, HLV đầu tiên của Yamal, kể rằng tài năng của Barcelona đặc biệt mê bóng đá và thường không muốn rời sân sau buổi tập.

Inocente Diez, điều phối viên đào tạo trẻ tại La Torreta, cũng nhớ Yamal đã biết xoay người, đảo chân và thực hiện những pha tâng bóng qua đầu thủ môn từ khi còn rất nhỏ.

Tuy nhiên, tài năng thiên bẩm không phải yếu tố duy nhất. Khi gia nhập lò đào tạo La Masia của Barcelona năm 2014, Yamal tiếp tục được rèn giũa trong môi trường chú trọng kỹ thuật, khả năng phối hợp và tư duy tập thể. Giordanella cho biết ban huấn luyện từng phải giúp cầu thủ trẻ này học cách chuyền bóng thay vì luôn cố gắng tự mình giải quyết tình huống.

Vì vậy, pha xử lý trước Galatasaray không đơn thuần là một màn phô diễn kỹ thuật. Nó phản ánh sự kết hợp giữa khả năng kiểm soát bóng, óc sáng tạo và lựa chọn thời điểm hợp lý. Yamal có thể khiến khán giả trầm trồ bằng một động tác khác thường, nhưng giá trị lớn nhất vẫn là việc biến sự ngẫu hứng thành cơ hội và bàn thắng cho Barcelona.

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