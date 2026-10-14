Giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia năm 2026: Đoàn Quân đội giành 25 huy chương, phá 3 kỷ lục

Giải đấu khai mạc tối 9-10, quy tụ gần 300 vận động viên đến từ 12 đơn vị, tranh tài ở 33 bộ huy chương. Kết quả, đoàn bắn súng Quân đội giành tổng cộng 25 huy chương và phá 3 kỷ lục quốc gia, xếp thứ 2 chung cuộc; trong đó có 9 huy chương vàng (HCV), 10 huy chương bạc (HCB), 6 huy chương đồng (HCĐ).

Đoàn TP Hồ Chí Minh xếp số 1 chung cuộc với 10 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ, phá 4 kỷ lục quốc gia. Xếp thứ 3 là đoàn Thanh Hóa với 4 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ, phá 3 kỷ lục quốc gia.

Ban tổ chức trao thưởng tặng các xạ thủ đạt thành tích xuất sắc tại giải.

Dịp này, các vận động viên đạt thành tích cao tại Giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia năm 2026 được Liên đoàn Bắn súng Việt Nam thưởng từ nguồn kinh phí xã hội hóa, gồm: 1 triệu đồng cho HCV, 500.000 đồng cho HCB, 300.000 đồng cho HCĐ và 1 triệu đồng cho kỷ lục quốc gia.

Bà Bùi Thị Kim Yến, Phó chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam đánh giá cao chất lượng chuyên môn Giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia năm 2026. Bên cạnh các tay súng đã khẳng định được thành tích ở đấu trường trong nước và quốc tế, giải đấu đã chứng kiến màn tỏa sáng của các tài năng trẻ. Thành tích thi đấu tại giải sẽ là một trong những căn cứ để Liên đoàn Bắn súng Việt Nam tham mưu Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển bắn súng Việt Nam hướng tới các giải đấu quốc tế trong thời gian tới, trong đó trọng tâm là vòng loại Olympic 2028.