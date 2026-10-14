Sao nhập tịch Indonesia: 10 năm tới, đủ sức làm khó đối thủ châu Âu

Sau nhiều năm chờ đợi, đội tuyển Indonesia đã có danh hiệu vô địch Đông Nam Á đầu tiên với việc đánh bại Thái Lan ở trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Dàn cầu thủ nhập tịch mang dòng máu Hà Lan - Indonesia giúp đội bóng xứ vạn đảo. Emil Audero - thủ thành đang thi đấu cho Rayo Vallecano (Tây Ban Nha) đóng góp không nhỏ vào thành tích này.

Ngôi sao nhập tịch này phát biểu: “Trong 10 năm tới, tôi chờ mong đội tuyển Indonesia sẽ gây khó dễ cho các đội bóng châu Âu. Bóng đá Indonesia có tiềm năng rất lớn về phát triển”.

Emil Audero (áo xanh) là trụ cột của đội tuyển Indonesia.

Emil Audero đang được định giá lên đến 2,8 triệu euro (tương đương 81 tỷ đồng). Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Juventus và nhiều năm thi đấu cho các đội trẻ của Italy. Audero từng có quãng thời gian thi đấu cho Juventus, Inter Milan, Sampdoria và Como - những đội bóng hàng đầu ở xứ sở mì ống.

Thủ thành này thậm chí từng có giá chuyển nhượng lên đến 15 triệu euro (tương đương hơn 450 tỷ đồng). Emil Audero có bố là người Indonesia và mẹ là người Italy và sinh ra tại Indonesia. Tuy nhiên, Emil Audero từng từ chối khoác áo Indonesia trong quá khứ trước khi thay đổi quyết định. Ở tuổi 29, cơ hội lên tuyển Italy không còn khi Gianluigi Donnarumma quá xuất sắc còn chính Audero đã sa sút.

Cựu thủ thành Inter Milan nằm trong nhóm những cầu thủ trụ cột của bóng đá Indonesia cùng với Jay Idzes (Sassuolo) hay Calvin Verdonk (Lille). Dẫu vậy, giấc mơ của Emil Audero không dễ để trở thành hiện thực bởi các ngôi sao sáng giá nhất của quốc đảo này đều không còn trẻ.

Trong khi đó, một số cầu thủ trẻ bản địa đầy tài năng như Rizky Ridho, Marselino Ferdinan đang gặp chấn thương hoặc có dấu hiệu sa sút về chuyên môn. Việc duy trì vị thế ở Đông Nam Á rồi đến Asian Cup và hướng tới tấm vé dự World Cup 2030 sẽ là mục tiêu thiết thực hơn.