Himass bất ngờ xuất hiện trong trailer giải đấu mới của PUBG dù bị cấm vĩnh viễn

Tóm tắt nhanh: Hành động khó hiểu của PUBG: Trailer giải đấu PUBG Global Series 10 có lồng ghép hình ảnh Himass và màu áo Anyone's Legend. Chỉ trích từ người hâm mộ: Nhiều fan Việt tràn vào livestream giải đấu để chỉ trích KRAFTON và trò chơi PUBG: Battlegrounds, thậm chí cho rằng phía Himass có thể kiện hãng game này vì bị sử dụng hình ảnh chưa xin phép. Hệ quả từ lệnh cấm vĩnh viễn: Himass và Anyone's Legend khẳng định giã từ PUBG: Battlegrounds để tìm hướng đi mới. Phía trò chơi PUBG PC cũng xóa sổ toàn bộ kỷ lục, thành tích của Himass từng đạt được.

Trong đoạn trailer được lồng ghép trong phiên phát trực tiếp giải đấu PUBG Global Series 10 (vòng bảng), hình ảnh Himass bất ngờ xuất hiện. Anh mở đầu cho video cùng với hàng loạt tuyển thủ PUBG: Battlegrounds đình đám khác. Ngoài ra, chi tiết bóng lưng anh cùng chiếc áo mang tên Himass cũng xuất hiện ở đoạn kết.

Hình ảnh Himass xuất hiện trong trailer giải đấu PUBG: Battlegrounds mới.

Ngay lập tức, thông tin này khiến cộng đồng người hâm mộ Việt Nam xôn xao, thậm chí tràn vào phần phát trực tiếp giải đấu của PUBG: Battlegrounds để bình luận. Nhiều ý kiến nhận xét, PUBG: Battlegrounds hành động kỳ lạ, xứng đáng nhận chỉ trích vì một mặt đã chặn vĩnh viễn Himass khỏi trò chơi, mặt khác vẫn giữ hình ảnh của anh trong giải đấu mới để thu hút sự chú ý.

Đoạn trailer giải đấu PUBG Global Series 10 có sử dụng hình ảnh Himass.

Trước đó, Himass và TanVuu đã trở thành tâm điểm quan tâm khi phải nhận "án" chặn vĩnh viễn từ PUBG: Battlegrounds, sau khi nhận lời tố cáo "đá stream" từ đối thủ Hàn Quốc Soopi khi tham gia giải đấu PUBG Asia Stars 2026.

Trả lời phỏng vấn trên VTVCab, cả hai chia sẻ rằng, nội dung sách luật ban đầu không cấm "đá stream" nhưng sau vụ việc đã được âm thầm sửa lại mà không thông báo cho các tuyển thủ. Nội dung sửa đổi này đã được sử dụng làm căn cứ để tựa game PUBG PC cấm thi đấu vĩnh viễn 2 tuyển thủ Việt Nam.

Trở lại với PUBG Global Series 10, người hâm mộ càng thêm khó hiểu khi phía BTC - KRAFTON vẫn sử dụng hình ảnh của Himass, nhưng hoàn toàn loại bỏ hoàn toàn bảng thành tích và kỷ lục của anh khỏi lịch sử trò chơi.

Trong khi đó, Himass và phía Anyone's Legend - đơn vị chủ quản của anh đều đã chấm dứt sự liên hệ với PUBG: Battlegrounds, đồng thời tìm kiếm con đường mới cho chính mình và các anh em đồng đội khác.