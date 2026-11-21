Phòng vé Việt ngày 20/11 chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý khi Chị Chị Em Em 3 tiếp tục tụt sâu trên bảng xếp hạng doanh thu. Theo số liệu thống kê, sáng 20/10 tác phẩm chỉ thu về 30,7 triệu đồng, bán được 390 vé với 133 suất chiếu trên toàn quốc. Con số này cho thấy sức hút của bộ phim đã giảm đáng kể so với giai đoạn đầu công chiếu.

Đáng chú ý, Chị Chị Em Em 3 hiện đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng doanh thu ngày. Trong khi đó, vị trí dẫn đầu thuộc về Trại Giam Hạnh Phúc với gần 2,91 tỷ đồng, tương ứng 33.074 vé bán ra trên 4.006 suất chiếu. Xếp thứ hai là Ngày Con Còn Mẹ, đạt khoảng 368,6 triệu đồng, còn vị trí thứ ba thuộc về Đấu Trường Sinh Tử: Bìn... với hơn 287,2 triệu đồng.

Chị Chị Em Em 3 hiện đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng doanh thu ngày.

Khoảng cách doanh thu giữa các tác phẩm cho thấy cuộc cạnh tranh tại rạp đang có sự phân hóa rõ rệt. Dù doanh thu trong ngày giảm mạnh, thành tích tích lũy của Chị Chị Em Em 3 vẫn là điểm đáng kể. Tính đến sáng ngày 20/11, bộ phim đã mang về 115,59 tỷ đồng sau khi ra rạp từ ngày 30/10/2026. Đây là kết quả cho thấy tác phẩm từng có giai đoạn thu hút lượng lớn khán giả, trước khi sức mua vé giảm dần theo thời gian.

Ra mắt với thời lượng 122 phút, Chị Chị Em Em 3 thuộc thể loại lãng mạn, gây cấn và chính kịch. Phim đưa khán giả trở về bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa, nơi những quy tắc lễ giáo và khuôn phép chi phối đời sống con người. Câu chuyện xoay quanh Thị Mẫu, một tiểu thư nổi tiếng tài sắc, cùng những mối quan hệ tình cảm phức tạp và những rung động khó có thể công khai.

3 nữ chính trong Chị Chị Em Em 3.

Trước đó, Chị Chị Em Em 3 từng nhận được sự quan tâm nhờ dàn diễn viên và câu chuyện mang màu sắc tâm lý, tình cảm. Sự góp mặt của Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn cùng những gương mặt được chú ý cũng góp phần đưa tác phẩm trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi thời gian công chiếu kéo dài, lượng suất chiếu và nhu cầu mua vé của khán giả có sự thay đổi.

Với mức thu hơn 30 triệu đồng trong sáng ngày 20/11, Chị Chị Em Em 3 đang đối diện giai đoạn khó khăn hơn trong cuộc đua phòng vé. Tác phẩm vẫn giữ tổng doanh thu trên 115 tỷ đồng, nhưng vị trí trên bảng xếp hạng ngày đã không còn như thời điểm mới ra mắt. Đây là diễn biến đáng chú ý nếu đặt cạnh thành tích tích lũy mà bộ phim đã đạt được trước đó.

Trong những ngày tiếp theo, khả năng duy trì suất chiếu và lượng khán giả đến rạp sẽ là yếu tố quyết định chặng cuối của Chị Chị Em Em 3. Dù đã có thành tích doanh thu đáng kể, bộ phim vẫn cần thêm thời gian để xác định mức thu cuối cùng trước khi rời rạp.