Sau nhiều lần trải qua những cuộc tình ồn ào và đổ vỡ trong hôn nhân, Jennifer Lopez cho biết cô hiện không có nhu cầu tìm kiếm tình yêu mới. Ở tuổi 57, nữ ca sĩ cảm thấy hài lòng với cuộc sống độc thân và muốn dành thời gian vun đắp mối quan hệ với chính mình.

Trong cuộc phỏng vấn mới với Variety, Jennifer Lopez thẳng thắn chia sẻ chuyện tình cảm không còn là ưu tiên ở thời điểm hiện tại. Nữ ca sĩ cho biết những trải nghiệm trong khoảng 20 năm qua, đặc biệt là vài năm gần đây, đã giúp cô nhìn nhận lại bản thân và hiểu sâu sắc hơn về tình yêu.

"Tôi đã học được rất nhiều điều trong 20 năm qua. Nhưng vài năm gần đây thực sự là khoảng thời gian tôi hiểu rõ bản thân hơn và nhận ra tình yêu thực sự là gì", Jennifer Lopez chia sẻ.

Giọng ca On The Floor cũng cho rằng quan niệm về tình yêu mà cô từng hình dung từ khi còn nhỏ đã thay đổi đáng kể sau những thăng trầm trong cuộc sống. Theo nữ nghệ sĩ, một cuộc hôn nhân hay những lời hứa hẹn lớn lao không đồng nghĩa với việc hai người thực sự biết yêu thương nhau.

"Tình yêu không nằm ở những đám cưới hay cuộc hôn nhân. Nó thể hiện qua hành động, sự hiện diện và thấu hiểu. Đó không phải là việc rời đi, mà là sự đồng hành và nhất quán", cô bày tỏ.

Đáng chú ý, Jennifer Lopez khẳng định bản thân không có ý định hẹn hò trong thời gian tới. Nữ ca sĩ nói thẳng: "Tôi không cần phải hẹn hò. Hiện tại tôi vẫn ổn, tôi hạnh phúc và không muốn làm xáo trộn điều đó".

Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi Jennifer Lopez từng có đời sống tình cảm được truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm. Nữ ca sĩ trải qua ba cuộc hôn nhân trước khi tái hợp với Ben Affleck. Cặp đôi từng khiến công chúng chú ý bởi chuyện tình kéo dài nhiều năm, đính hôn vào đầu những năm 2000, đường ai nấy đi rồi bất ngờ tái hợp vào năm 2021. Đến năm 2022, cả hai chính thức kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng hai năm trước khi Jennifer Lopez đệ đơn ly hôn vào năm 2024.

Sau biến cố tình cảm, nữ ca sĩ được cho là đang tận hưởng cuộc sống độc thân và tập trung nhiều hơn vào bản thân, công việc cũng như gia đình. Trong cuộc trò chuyện với chương trình Today hôm 17/11, cô thậm chí thừa nhận mình đang cảm thấy hạnh phúc nhất trong vài năm trở lại đây, kể từ khi độc thân. Dù bản thân vẫn là người lãng mạn, Jennifer Lopez cho biết cô đã học cách tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị thường ngày, như một tách cà phê, một buổi tắm thư giãn hay ca khúc vừa hoàn thành.

Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh cuộc sống hiện tại không còn bị chi phối bởi những mối quan hệ độc hại hay những điều không lành mạnh. Thay vào đó, cô muốn tập trung vào mối quan hệ với chính mình và học cách tận hưởng cuộc sống mà không cần phải đặt hạnh phúc vào tay một người khác.

Ở tuổi 57, Jennifer Lopez dường như đang bước vào một chương mới, nơi tình yêu không còn là đích đến bắt buộc. Sau nhiều lần tìm kiếm và trải nghiệm những cung bậc cảm xúc trong chuyện tình cảm, nữ nghệ sĩ lựa chọn dành thời gian cho bản thân, sự nghiệp và những niềm vui riêng.