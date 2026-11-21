Song Hye Kyo chuẩn bị bước sang tuổi 45 vào ngày 22/11. Trước thềm sinh nhật, nữ diễn viên nhận được nhiều hoa và quà từ người thân, bạn bè cùng những người yêu mến, đồng thời khiến công chúng chú ý bởi nhan sắc trẻ trung ở độ tuổi U50.

Mới đây, Song Hye Kyo chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại những món quà và hoa tươi được gửi đến chúc mừng sinh nhật sớm. Nữ diễn viên cẩn thận chụp lại từng món quà, từng lẵng hoa rồi đăng tải lên trang cá nhân như một cách lưu giữ kỷ niệm và gửi lời cảm ơn đến những người đã dành tình cảm cho mình.

Song Hye Kyo đón sinh nhật sớm ở tuổi 45.

Đáng chú ý, trong loạt ảnh được công bố còn có những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật với lời nhắn gửi thân tình. Dù không tiết lộ cụ thể danh tính những người tặng quà, động thái của Song Hye Kyo cho thấy cô nhận được nhiều sự quan tâm trước dịp đặc biệt. Những hình ảnh giản dị nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Song Hye Kyo sinh ngày 22/11/1981. Như vậy, nữ diễn viên chỉ còn ít ngày nữa sẽ chính thức bước sang tuổi 45. Ở ngưỡng tuổi này, cô vẫn duy trì diện mạo trẻ trung, đường nét thanh tú cùng thần thái cuốn hút. Nhan sắc của Song Hye Kyo nhiều lần trở thành chủ đề được khán giả quan tâm, đặc biệt mỗi khi nữ diễn viên xuất hiện tại các sự kiện hoặc chia sẻ hình ảnh đời thường.

Song Hye Kyo nhận nhiều hoa, quà trong dịp sinh nhật.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Song Hye Kyo được xem là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc. Cô ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm truyền hình đình đám như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Gió đông năm ấy và Hậu duệ mặt trời. Không chỉ sở hữu sự nghiệp diễn xuất thành công, nữ diễn viên còn duy trì sức hút trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện quốc tế.

Sau thành công của bộ phim The Glory (Vinh quang trong thù hận), Song Hye Kyo tiếp tục nhận được nhiều kỳ vọng với dự án mới. Tháng tới, cô dự kiến tái xuất màn ảnh trong bộ phim đóng cùng nam diễn viên Gong Yoo.

Tác phẩm lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc trong giai đoạn những năm 1960-1980, thời kỳ xã hội còn nhiều biến động, nơi sự khắc nghiệt và bạo lực hiện diện phía sau ánh hào nhoáng của giới nghệ sĩ. Phim kể câu chuyện trưởng thành của những con người không có nhiều lợi thế trong tay nhưng luôn nuôi dưỡng ước mơ thành công và sẵn sàng dốc toàn bộ sức lực để theo đuổi khát vọng.

Màn kết hợp giữa Song Hye Kyo và Gong Yoo là một trong những yếu tố khiến dự án nhận được sự chú ý. Sau thời gian chuẩn bị, tác phẩm được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh mới của hai diễn viên thực lực trên màn ảnh. Trong lúc chờ đợi màn tái xuất này, Song Hye Kyo vẫn nhận được nhiều tình cảm từ công chúng, đặc biệt khi sinh nhật tuổi 45 đang đến gần.

Vẻ đẹp cuốn hút của Song Hye Kyo ở tuổi ngoài 40.