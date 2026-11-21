Mới đây, Tăng Thanh Hà đăng tải loạt hình ảnh ghi lại khung cảnh tại cố đô Huế trên trang cá nhân. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn chia sẻ cảm xúc trong ngày đầu tiên trở lại phim trường sau hơn một thập kỷ vắng bóng. Cô viết: “Một chút hồi hộp, một chút lo lắng nhưng tràn đầy háo hức. Tôi muốn đón nhận mọi cảm xúc bởi khoảnh khắc này sẽ không bao giờ quay trở lại. Sáng ngày 1, quay lại quay phim sau 13 năm, chỉ muốn giữ lại ký ức nhỏ này ở đây”.

Dòng trạng thái ngắn gọn nhanh chóng nhận được sự quan tâm, bởi đây là lần hiếm hoi cô công khai chia sẻ cảm xúc liên quan đến công việc diễn xuất sau thời gian dài rời xa điện ảnh.

Tăng Thanh Hà chia sẻ kỷ niệm ghi hình ở Huế.

Sự trở lại của Tăng Thanh Hà gắn với dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng do bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito thực hiện. Trong phim, cô đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu - nhân vật lịch sử gắn liền với vua Bảo Đại và triều Nguyễn. Đây là vai diễn có nhiều thử thách, đòi hỏi nữ diễn viên thể hiện thần thái, chiều sâu tâm lý cũng như những biến động trong cuộc đời của một người phụ nữ từng sống trong Hoàng cung.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân giữa Hoàng hậu Nam Phương và vua Bảo Đại, đặt trong bối cảnh những năm cuối của Hoàng gia triều Nguyễn. Câu chuyện không chỉ xoay quanh vị trí của một Hoàng hậu mà còn khai thác những lựa chọn, mâu thuẫn và biến động trong đời sống riêng. Nhân vật Nam Phương vì thế được kỳ vọng mang đến nhiều khía cạnh cảm xúc cho bộ phim.

Theo thông tin được công bố, trước khi nhận lời tham gia, Tăng Thanh Hà đã dành thời gian tìm hiểu kịch bản và trao đổi với ê-kíp về mức độ phù hợp của bản thân với nhân vật. Quá trình chuẩn bị cho thấy sự cẩn trọng của nữ diễn viên trước khi trở lại với một dự án điện ảnh có đề tài lịch sử.

Tạo hình của Tăng Thanh Hà trong phim.

Trước Hoàng Hậu Cuối Cùng, bộ phim điện ảnh gần nhất Tăng Thanh Hà tham gia là Mỹ nhân kế, ra mắt năm 2013. Sau đó, cô dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Dù không thường xuyên xuất hiện trước truyền thông, nữ diễn viên vẫn giữ được sức hút nhờ hình ảnh chỉn chu và những dấu ấn từng tạo dựng trên màn ảnh.

Tên tuổi Tăng Thanh Hà gắn liền với nhiều tác phẩm được khán giả yêu thích như Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận và Mỹ nhân kế. Đặc biệt, vai Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc từng giúp cô trở thành gương mặt được đông đảo khán giả biết đến, đồng thời góp phần tạo nên danh xưng “ngọc nữ màn ảnh Việt”.

Bên cạnh Tăng Thanh Hà, Hoàng Hậu Cuối Cùng còn có sự tham gia của Ma Ran Đô trong vai vua Bảo Đại cùng một số diễn viên khác. Bộ phim dự kiến khởi chiếu đầu năm 2027.

Sau 13 năm, việc Tăng Thanh Hà trở lại với diễn xuất là dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Những chia sẻ đầu tiên từ trường quay cho thấy cô đang đón nhận hành trình mới với nhiều cảm xúc, trong khi khán giả chờ đợi màn hóa thân của “ngọc nữ” trong vai Nam Phương Hoàng hậu.