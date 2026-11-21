Cuộc thi Miss Charm 2026 chính thức khởi động với buổi họp báo tại TPHCM. Nguyễn Ngọc Trà My là đại diện chủ nhà tại cuộc thi năm nay. Người đẹp sinh năm 1996 sở hữu chiều cao 1,77m, số đo 86-64-96cm.

Cuối tháng 10, Trà My đăng quang Miss Charm Vietnam 2026 để giành cơ hội thi quốc tế. Trước khi trở thành hoa hậu, Trà My hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, đồng thời đảm nhận vai trò MC song ngữ Việt - Anh tại 1 số sự kiện, hội nghị.

Miss Charm Vietnam 2026 Nguyễn Ngọc Trà My.

Trà My chỉ có khoảng 3 tuần chuẩn bị từ thời điểm đăng quang đến khi bước vào hành trình tranh tài quốc tế. Thời gian gấp rút khiến lịch trình của cô gần như kín từ sáng đến tối. Tuy nhiên, người đẹp ý thức rõ trách nhiệm khi mang dải sash Việt Nam, đại diện hình ảnh đất nước trước bạn bè quốc tế.

“Tôi không còn đơn thuần là một cô gái Nguyễn Ngọc Trà My mà đang mang trên mình dải sash Việt Nam. Vì vậy, tôi phải cố gắng 200%, không chỉ chiến đấu vì bản thân mà còn có trách nhiệm quảng bá văn hóa, du lịch đất nước”, cô chia sẻ với VietNamNet.

Clip hoa hậu Trà My chia sẻ trước thềm bước vào cuộc thi

Với Trà My, lợi thế khi đến Miss Charm 2026 không chỉ nằm ở sự chuẩn bị về ngoại hình hay kỹ năng trình diễn. Người đẹp tự tin vào vốn hiểu biết về văn hóa Việt Nam, tinh thần ham học hỏi và sự cởi mở trong giao tiếp.

Là một MC song ngữ, Trà My cũng có thể giới thiệu, diễn giải những nét đặc trưng văn hóa bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Cô mong trở thành cầu nối giữa các thí sinh, sẵn sàng hỗ trợ những người bạn quốc tế trong suốt thời gian tham gia cuộc thi.

Trong những ngày đồng hành cùng các thí sinh, cô chú trọng giới thiệu văn hóa, ẩm thực Việt. Bên cạnh những món quen thuộc như phở, bún, bánh mì, Trà My còn chuẩn bị các món ăn vặt như bánh tráng trộn, chân gà ngâm sả tắc... để các bạn nước ngoài trải nghiệm.

Vóc dáng gợi cảm của Miss Charm Vietnam 2026.

Bên cạnh áp lực về chuyên môn và kỳ vọng thành tích, điều khiến Trà My quan tâm nhất hiện tại là duy trì sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Lịch trình dày đặc, thời gian chuẩn bị ngắn và sự thay đổi khí hậu đòi hỏi người đẹp phải chủ động điều chỉnh sinh hoạt, nghỉ ngơi.

Trà My cũng không giấu tham vọng tại cuộc thi. Cô xác định mục tiêu chinh phục ngôi vị cao nhất, đồng thời xem đây là cơ hội để chứng minh năng lực và hoàn thành trách nhiệm của đại diện Việt Nam.

Mùa giải thứ 4 của Miss Charm mang chủ đề The Beauty of cultural identity (Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa), quy tụ 44 thí sinh đến từ 4 châu lục. Đây cũng là dịp để các đại diện nhan sắc quốc tế giao lưu, tìm hiểu văn hóa và quảng bá du lịch Việt Nam.

Đương kim Miss Charm Anna Blanco cùng ban tổ chức trao sash cho các thí sinh.

Các thí sinh sẽ bước vào chuỗi hoạt động ghi hình, chụp ảnh, giao lưu và trải nghiệm văn hóa tại Việt Nam từ ngày 20/11. Một trong những điểm nhấn của hành trình năm nay là chuyến đi đến Đà Lạt. Tại đây, các người đẹp có cơ hội khám phá cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa bản địa và trải nghiệm những nét đặc trưng của du lịch địa phương.

Theo ban tổ chức, việc quy tụ các thí sinh thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau không chỉ tạo nên sự đa dạng cho cuộc thi mà còn mở ra cơ hội để mỗi người đẹp giới thiệu những nét đặc trưng của quê hương, từ trang phục, phong tục đến các giá trị văn hóa truyền thống.

Đêm bán kết Miss Charm 2026 dự kiến diễn ra ngày 2/12 và chung kết sẽ vào ngày 5/12 tại TPHCM. Đương kim Miss Charm Anna Blanco sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Ảnh, clip: HK, BTC