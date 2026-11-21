1. Đầu Xuân Tươi Sáng

ỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên trong phim Đầu Xuân Tươi Sáng.

Đứng đầu danh sách là Đầu Xuân Tươi Sáng, bộ phim khai thác mối quan hệ giữa Thượng Chi Đào, một sinh viên vừa tốt nghiệp đang chật vật tìm chỗ đứng trong ngành quảng cáo, và Loan Niệm, người cấp trên tài giỏi nhưng lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với người khác. Thay vì bắt đầu bằng tình yêu sét đánh, câu chuyện phát triển qua những khác biệt về vị trí công việc, kinh nghiệm sống và quan điểm cá nhân. Điểm nổi bật của tác phẩm nằm ở cách xây dựng nữ chính giàu nghị lực, không có lợi thế về gia thế nhưng kiên trì khẳng định năng lực giữa môi trường cạnh tranh. Sự kết hợp giữa tình yêu và hành trình trưởng thành giúp bộ phim tạo được dấu ấn riêng trong dòng phim ngôn tình hiện đại.

2. Chó Hoang Và Xương

Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi tạo nên cặp đôi giàu cảm xúc trong Xương Chó Hoang.

Giữ vị trí thứ hai là Chó Hoang Và Xương, tác phẩm gây chú ý bởi câu chuyện về hai con người thiếu vắng cảm giác gia đình và dần trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau. Trong mối quan hệ này, nhân vật nam luôn mang mặc cảm không xứng đáng với người mình yêu nên thường chọn cách âm thầm hy sinh, trong khi nữ chính chủ động hơn trong việc bày tỏ tình cảm. Phim được đánh giá cao nhờ sự ăn ý về ngoại hình và diễn xuất giữa Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi, cùng cách tuyển chọn diễn viên phù hợp ở các giai đoạn nhân vật. Dù còn một số hạn chế, tác phẩm vẫn tạo được sức hút nhờ tuyến tình cảm sâu sắc, nhân vật phụ có cá tính và những câu chuyện được giải quyết tương đối trọn vẹn.

3. Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây

Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành trong bộ phim tình cảm Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây.

Xếp thứ ba là Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây, bộ phim được yêu thích nhờ màu sắc hình ảnh, bối cảnh và trang phục mang phong cách riêng. Nội dung tác phẩm có phần trầm lắng ở những tập đầu, trước khi trở nên cuốn hút hơn từ khoảng tập 7. Trọng tâm câu chuyện là hành trình Trịnh Vũ từng bước vượt qua những cảm xúc tiêu cực và học cách mở lòng với thế giới. Mối quan hệ giữa cô và Trần Nghiễn Chu được xây dựng nhẹ nhàng, phát triển theo thời gian khi cả hai dần mang đến sự ấm áp cho đối phương. Đặc biệt, những phân đoạn tại Đức từ sau tập 20 được đánh giá cao bởi không khí bình yên, gần gũi, cho thấy hạnh phúc đôi khi đến từ sự đồng hành trong cuộc sống.

4. Tình Yêu Có Pháo Hoa

Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên kết hợp trong Tình Yêu Có Pháo Hoa.

Ở vị trí thứ tư, Tình Yêu Có Pháo Hoa ghi điểm nhờ câu chuyện tình cảm được phát triển tự nhiên, đồng thời đề cao sự trưởng thành và tôn trọng lẫn nhau trong một mối quan hệ. Dù một số tình tiết đầu phim mang hơi hướng của những tác phẩm ngôn tình được sản xuất từ vài năm trước, nội dung vẫn được đánh giá tích cực nhờ thông điệp rõ ràng. Nhân vật nam không chỉ giúp nữ chính nâng cao năng lực mà còn khuyến khích cô tự tìm kiếm cơ hội và khẳng định bản thân. Ngược lại, nữ chính cũng góp phần giúp người mình yêu trở nên cởi mở, ấm áp hơn và từng bước hàn gắn những mâu thuẫn gia đình. Chính sự hỗ trợ hai chiều khiến câu chuyện tình yêu của họ trở nên đáng nhớ.

5. Tình Yêu Của Kẻ Thực Dụng

Trần Phi Vũ và Tôn Thiên tái hiện chuyện tình thời thanh xuân.

Khép lại danh sách là Tình Yêu Của Kẻ Thực Dụng, bộ phim tình cảm lấy bối cảnh cuối thập niên 1970. Câu chuyện xoay quanh Phí Nghê, một nữ công nhân luôn nỗ lực thi đỗ đại học, và Phương Mục Dương, chàng thanh niên trí thức bị mất trí nhớ. Hai người đến với nhau từ một thỏa thuận mang tính thực tế nhưng dần nảy sinh tình yêu chân thành trong quá trình chung sống và cùng theo đuổi ước mơ. Tác phẩm tạo được thiện cảm nhờ bối cảnh khu nhà tập thể, những vật dụng cũ và cách tái hiện đời sống giàu tính hoài niệm. Không chạy theo xung đột gay gắt, bộ phim tập trung vào sự quan tâm, sẻ chia và tình cảm bền bỉ, qua đó mang đến câu chuyện nhẹ nhàng về tình yêu giữa những biến chuyển của thời đại.