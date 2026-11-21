Mới đây, nhân dịp công bố liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát, Tố My đã có những chia sẻ đáng chú ý về dàn khách mời sẽ đồng hành cùng cô trong cột mốc đặc biệt này. Trong đó, câu chuyện liên quan đến NSƯT Hoài Linh nhận được sự quan tâm khi nữ ca sĩ tiết lộ cả hai không chỉ là đồng nghiệp mà còn là hàng xóm của nhau ngoài đời.

Tố My có những chia sẻ đặc biệt về NSƯT Hoài Linh.

Tố My cho biết cô đã dành tình cảm, sự ngưỡng mộ cho NSƯT Hoài Linh từ khi còn nhỏ. Bản thân nữ ca sĩ cũng không ngờ rằng khi trưởng thành, bước chân vào con đường nghệ thuật, cô lại có cơ duyên trở thành hàng xóm của thần tượng.

"Chú Hoài Linh là một idol của My, ngay từ nhỏ thì My rất thích xem hài kịch của chú. Và My lớn lên, không biết ông trời se duyên như thế nào mà My trở thành hàng xóm của chú luôn. Nhà My sát nhà chú luôn...", Tố My tâm sự.

Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn tiết lộ những câu chuyện thú vị về cuộc sống đời thường của NSƯT Hoài Linh. Không còn là những nghệ sĩ đứng trên sân khấu, cả hai duy trì tình cảm chú cháu thân thiết thông qua những điều bình dị, từ việc chia sẻ các món ăn quê hương đến chuyện đồng hành cùng nhau trong công việc.

Tố My còn tiết lộ những câu chuyện thú vị về cuộc sống đời thường của NSƯT Hoài Linh.

Tố My kể: "Chú cháu có rất nhiều kỷ niệm, ví dụ như nhà My nấu ăn, những món miền Trung thì My hay mang qua cho chú, ví dụ như mì quảng, mắm,... Thế nên là chú cháu cũng rất thân nhau. Thế nên nhân dịp liveshow kỷ niệm 10 năm này, My ngỏ lời mời thì chú bảo phải mời chú chứ, không mời thì chú giận...".

Qua lời kể của Tố My, NSƯT Hoài Linh hiện lên với hình ảnh gần gũi, giản dị, không có khoảng cách với những người hàng xóm. Những món ăn được nấu tại nhà, những lần mang thức ăn sang biếu nhau trở thành sợi dây gắn kết tình cảm giữa hai nghệ sĩ.

Đặc biệt, lời nói có phần hài hước của NSƯT Hoài Linh khi được Tố My ngỏ lời mời tham gia liveshow cũng cho thấy sự thân thiết giữa cả hai, đồng thời thể hiện tình cảm mà nam nghệ sĩ dành cho đàn em.

Qua lời kể của Tố My, NSƯT Hoài Linh hiện lên với hình ảnh gần gũi, giản dị, không có khoảng cách với những người hàng xóm.

Sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, bên cạnh những dấu ấn trên sân khấu, NSƯT Hoài Linh vẫn giữ được nét mộc mạc trong cuộc sống thường ngày. Câu chuyện được Tố My tiết lộ cũng mang đến cho khán giả thêm một góc nhìn về nam nghệ sĩ phía sau ánh đèn sân khấu.