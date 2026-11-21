Nếu các sàn diễn thời trang là thước đo xu hướng, có thể thấy mùa này, những chiếc thắt lưng nổi bật đang được các nhà mốt đặc biệt ưu ái. Trong số đó, thắt lưng mặt huy chương (medallion belt) chính là món đáng chú ý nhất. Thiết kế mang hơi thở vương giả này không phải ngẫu nhiên được yêu thích. Hình dáng của mặt huy chương gợi nhớ đến phong cách Rococo thế kỷ 18, vốn là nguồn cảm hứng từ những salon thời trang haute couture của Dior.

Điểm hấp dẫn của món phụ kiện này nằm ở khả năng nâng tầm trang phục chỉ trong tích tắc. Phần mặt khóa kim loại kích thước lớn khiến chiếc thắt lưng trông giống một món trang sức hơn là phụ kiện thông thường.

Dù kết hợp cùng quần jeans và áo thun đơn giản hay diện bên ngoài một chiếc váy đen nhỏ, thiết kế vẫn đủ sức tạo điểm nhấn mà không làm mất đi tính thực tế. Dior và Celine đều đang khai thác kiểu dáng này với những mặt khóa kim loại được chế tác tinh xảo, mang logo thương hiệu đầy tinh tế.

Trên nền chất liệu da mềm mại, những chi tiết ánh vàng trở thành điểm nhấn sang trọng, gợi liên tưởng đến những chiếc huy hiệu hoàng gia. Đây cũng là cách các nhà mốt làm mới xu hướng logomania - khi tên thương hiệu được thể hiện nổi bật trên phụ kiện, nhưng theo hướng tinh tế và có tính thẩm mỹ hơn. Dior thậm chí còn ứng dụng họa tiết huy chương tương tự trên các sản phẩm làm đẹp, cho thấy sức hút bền bỉ của những món đồ nhỏ xinh, lấp lánh.

Trên thực tế, thắt lưng mặt huy chương đã có lịch sử hàng thế kỷ, từ những chi tiết trang trí trên quân phục thời La Mã cổ đại cho đến thời trang phương Tây. Kiểu phụ kiện này đặc biệt thịnh hành trong thập niên 1970, khi phong cách Western trở thành nguồn cảm hứng lớn của làng mốt.

Những mặt khóa tròn của các thiết kế hiện đại cũng gợi liên tưởng đến thắt lưng concho truyền thống của người Mỹ bản địa, xuất hiện tại vùng Tây Nam nước Mỹ từ cuối thập niên 1860, với sự giao thoa giữa thẩm mỹ Tây Ban Nha và Mexico.

Điều khiến thắt lưng mặt huy chương khác biệt so với nhiều xu hướng thắt lưng hiện nay chính là sự cân bằng giữa vẻ ngoài nổi bật và tính ứng dụng.

Giữa vô số món phụ kiện thiên về trình diễn, thắt lưng mặt huy chương là trường hợp khá đặc biệt: Vừa mang vẻ đẹp xa xỉ, vừa đủ tiện dụng để xuất hiện trong tủ đồ hằng ngày. Đây cũng là lý do thiết kế cổ điển này đang có màn trở lại đầy thuyết phục trong làng thời trang.