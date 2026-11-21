Cát Tường là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả Việt Nam qua nhiều vai diễn trên sân khấu và màn ảnh. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô còn thường xuyên chia sẻ những câu chuyện đời thường, hành trình du lịch và cuộc sống cá nhân với người hâm mộ.

Mới đây, Cát Tường có chuyến đi kéo dài 3 tuần tại Mỹ và Canada. Trong thời gian này, nữ nghệ sĩ liên tục cập nhật hình ảnh, video ghi lại hành trình khám phá nhiều địa điểm. Tuy nhiên, chuyến đi của cô không hoàn toàn suôn sẻ khi bất ngờ gặp sự cố liên quan đến phương tiện di chuyển.

Cát tường bị sự cố về xe khi ở Mỹ 3 tuần.

Theo chia sẻ của Cát Tường, cô gặp trục trặc khi thuê xe để phục vụ việc đi lại tại Mỹ. Cụ thể, kính xe bị hư, không thể kéo cửa kính lên như bình thường. Sự cố khiến nữ diễn viên mất không ít thời gian để tìm cách xử lý, đồng thời phát sinh một khoản chi phí ngoài dự kiến.

Đáng chú ý, Cát Tường tiết lộ cô đã phải bỏ ra 450 USD, tương đương hơn 11 triệu đồng, để sửa chữa chiếc xe gặp vấn đề. Đây là khoản tiền không nhỏ đối với một sự cố phát sinh trong chuyến du lịch, nhất là khi cô chỉ thuê phương tiện để thuận tiện di chuyển giữa các địa điểm.

Chia sẻ về tình huống dở khóc dở cười này, nữ nghệ sĩ hài hước cho biết: "Đi đâu cũng bị trục trặc, may mà còn có khán giả giúp đỡ".

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với Cát Tường bởi những sự cố bất ngờ khi đi du lịch nước ngoài có thể khiến lịch trình bị ảnh hưởng, đồng thời phát sinh nhiều khoản chi không nằm trong dự tính.

Bên cạnh những lời hỏi thăm, tình huống của nữ diễn viên cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng nếu xe thuê gặp vấn đề kỹ thuật, cô có thể liên hệ với đơn vị cho thuê để đổi sang phương tiện khác thay vì tự bỏ tiền sửa chữa. Theo những ý kiến này, khách thuê xe không nhất thiết phải chịu trách nhiệm khắc phục những hư hỏng có sẵn hoặc phát sinh do lỗi kỹ thuật của phương tiện.

Hiện tại, Cát Tường chưa lên tiếng làm rõ thêm về việc sửa chữa chiếc xe cũng như lý do cô lựa chọn phương án này. Dù vậy, câu chuyện vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều người theo dõi hành trình của nữ nghệ sĩ.

Cát Tường tiết lộ, tổng cộng số tiền mà cô phải bỏ ra để sửa xe là 450 đô, trong đó 300 đô là tiền phụ tùng.

Trước đó, Cát Tường cho biết chuyến đi Mỹ lần này kéo dài từ ngày 8/11 đến 12/11. Nữ diễn viên có mặt tại Houston (Mỹ), sau đó di chuyển đến Dallas trong hai ngày 12/11 và 13/11. Sau đó, Cát Tường tiếp tục quay lại Houston trước khi bay đến North Carolina và Boston. Từ ngày 22/11, cô sang Canada, lần lượt ghé thăm Montreal và Toronto, sau đó trở lại Mỹ, dừng chân tại Skaneateles và Boston. Ngày 29/11, nữ nghệ sĩ dự kiến trở về Việt Nam.

Cát Tường du lịch 3 tuần ở Mỹ.

Ở tuổi ngoài 40, Cát Tường vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình giải trí. Cô được khán giả biết đến với vai trò diễn viên, MC, đồng thời ghi dấu ấn qua nhiều năm hoạt động trên sân khấu lẫn truyền hình.

Thời gian qua, bên cạnh công việc, nữ nghệ sĩ dành nhiều thời gian cho bản thân, tận hưởng những chuyến đi và gặp gỡ bạn bè. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ công việc, du lịch đến những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống. Cát Tường cũng có cách trò chuyện gần gũi, thẳng thắn nên nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Nữ diễn viên chia sẻ khoảnh khắc đời thường.