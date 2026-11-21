Sau khi Khả Như công khai nhận lời cầu hôn của Huỳnh Phương, Tiến Luật tiếp tục hé lộ tình huống dở khóc dở cười trong khoảnh khắc đặc biệt của cặp đôi. Theo nam diễn viên, Huỳnh Phương hồi hộp đến mức đánh rơi nhẫn, khiến những người có mặt cũng một phen thót tim.

Trên trang cá nhân, Tiến Luật chia sẻ anh lần đầu chứng kiến một màn cầu hôn “luộm thuộm đến từ vị trí chú rể”. Nam diễn viên kể lại khoảnh khắc Huỳnh Phương lấy nhẫn ra nhưng lại đánh rơi, khiến khách mời không khỏi hồi hộp. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục run rẩy, cuối cùng cũng đeo được nhẫn vào tay Khả Như.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi câu chuyện hậu trường hài hước. Ngay sau đó, Khả Như cũng trực tiếp để lại bình luận bên dưới: “Ôi! Luộm thuộm và run rẩy, thót tim! Toàn từ khoá đáng nhớ! Cảm ơn anh chị đã luôn thương 2 đứa em ạ!”. Phản ứng của nữ diễn viên càng khiến khoảnh khắc cầu hôn được người hâm mộ thích thú.

Trước đó, tối 19/11, Khả Như khiến khán giả bất ngờ khi đăng tải hình ảnh được Huỳnh Phương cầu hôn, kèm lời xác nhận ngắn gọn: “Dạ, em chịu”. Nam diễn viên cũng chia sẻ khoảnh khắc bên bạn gái với dòng trạng thái hài hước: “Làm phim khuyên người ta đừng lấy vợ và cái kết”.

Màn cầu hôn diễn ra trong tiệc sinh nhật tuổi 34 của Huỳnh Phương hôm 12/11, với sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp thân thiết như vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, Quang Tuấn - Linh Phi, BB Trần và Liêu Hà Trinh. Sau khoảng 4 năm vướng nghi vấn hẹn hò, cặp đôi cuối cùng cũng công khai cột mốc mới trong chuyện tình cảm, nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp và khán giả.