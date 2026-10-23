Chén trà có người kể chuyện

Giàng A Páo, ở bản Giàng A, Suối Giàng, vừa làm trà vừa hướng dẫn du khách khám phá vùng chè. Nói về công việc quen thuộc, anh nhắc đến việc hái chè từ sáng sớm, khi sương còn đọng. Từ nguyên liệu ấy, người làm trà chế biến thành những dòng sản phẩm khác nhau, với cách xử lý và hương vị riêng.

Chi tiết ấy nhỏ, nhưng mở ra cả khoảng cách giữa uống trà và hiểu trà. Trong chén nước đã pha, khách khó nhìn thấy buổi hái sớm, công đoạn chế biến, những lựa chọn dựa vào kinh nghiệm. Người làm trà kể lại, phần công việc vốn khuất sau sản phẩm mới hiện ra.

Du lịch bắt đầu có chiều sâu từ những cuộc gặp như thế. Khách đến với cảnh quan, rồi nhận ra phía sau cảnh quan là cuộc sống; phía sau hương vị là bàn tay và hiểu biết. Còn người dân, khi đứng ra giới thiệu sản vật của mình, có cơ hội đưa điều quen thuộc trong đời sống trở thành điều đáng tìm hiểu đối với người phương xa.

Từ biết tên đến hiểu giá trị

Nguyễn Thanh Phương, du khách đến từ Tuyên Quang, từng biết tiếng trà Suối Giàng nhưng hình dung cây chè cũng nhỏ như những vùng chè khác. Đến tận nơi, nhìn những thân chè cổ thụ, chị mới nhận ra sự khác biệt. Trải nghiệm thực tế đã bổ sung cho điều trước đó mới chỉ biết qua tên gọi.

Đó là giá trị đáng quý của chuyến đi: có những điều phải đến, phải gặp, phải nghe mới hiểu được. Quảng bá có thể giúp địa danh được biết tới. Sự hiểu biết cần thêm cuộc tiếp xúc giữa người với người.

Bởi vậy, phát triển du lịch ở vùng chè không thể chỉ tính bằng việc đưa khách đến dưới tán cây, chụp ảnh rồi rời đi. Câu hỏi còn nằm ở chỗ người sống cùng vùng đất ấy được tham gia đến đâu, có đủ điều kiện giới thiệu điều mình hiểu, và được ghi nhận thế nào cho công sức ấy.

Hiểu biết của người dân không tự nhiên trở thành sản phẩm du lịch tốt. Nó cần được nâng đỡ bằng kỹ năng đón khách, cách dẫn giải, điều kiện phục vụ và sự kết nối phù hợp. Nhưng càng làm chuyên nghiệp, càng cần giữ được tiếng nói của người trong cuộc. Lời kể có thể chưa trau chuốt, song chứa những điều mà bản thuyết minh soạn sẵn khó thay thế: kinh nghiệm được tích luỹ trong công việc, sự phân biệt tinh tế giữa các loại trà, cách nhìn cây chè qua những mùa chăm hái.

Giàng A Páo làm trà và hướng dẫn khách. Hai công việc ấy gặp nhau ở chính vốn sống của anh. Khi người làm ra sản vật cũng có cơ hội giải thích giá trị của nó, cuộc gặp với du khách trở nên bình đẳng hơn: người khách tìm hiểu, còn người chủ nhà chia sẻ điều mình biết.

Người trong bản tự mở lời

Ở Suối Giàng, cơ hội kể chuyện quê hương còn được mở rộng bằng kỹ năng số. Trong ghi nhận đăng ngày 1.4.2026, Báo Lào Cai giới thiệu Giàng A Súa, người được tập huấn rồi tham gia gắn mã QR cho cây chè cổ thụ, đưa thông tin về tuổi cây và câu chuyện văn hoá đến người xem. Gia đình anh cũng làm video, giới thiệu sản phẩm trà và điểm đến trên mạng.

Mô hình “Dòng họ số” tại đây có những buổi hướng dẫn theo cách cầm tay chỉ việc; người trẻ hỗ trợ người lớn tuổi sử dụng công nghệ. Khoảng cách với môi trường số được thu hẹp từ những việc cụ thể trong cộng đồng.

Điều đáng chú ý không nằm riêng ở mã QR hay đoạn video. Đó là việc người dân có thêm phương tiện để tự giới thiệu mình.

Có sự khác biệt giữa được người khác kể về và có khả năng tự kể. Khi chủ động giới thiệu vườn chè, sản phẩm, đường vào bản, người dân có thể trực tiếp trả lời thắc mắc, điều chỉnh thông tin chưa đúng, lựa chọn những điều muốn chia sẻ. Họ cũng có thêm cơ hội kết nối với khách hàng, thay vì chỉ chờ người mua tìm đến.

Nhìn từ đó, tập huấn kỹ năng số là việc rất gần với phát triển văn hoá và du lịch. Giúp người dân sử dụng công cụ cũng là giúp tri thức của họ có thêm đường đến công chúng. Những điều từng được truyền trong gia đình, trong bản có thể được giới thiệu rộng hơn, với người trong cuộc đứng tên và chịu trách nhiệm về câu chuyện của mình.

Tất nhiên, khả năng đăng tải chưa đồng nghĩa với thu nhập tăng lên hay khách sẽ quay lại. Điều cần theo dõi vẫn là chất lượng kết nối, cơ hội làm ăn thực tế và khả năng người dân duy trì công việc. Nhưng việc họ đã có thể chủ động bước ra giới thiệu quê hương là khởi đầu đáng trân trọng.

Giữ sức sống của người chủ nhà

Người dân thi giã bánh dày tại Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng 2026, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai, ngày 17.10.2026. Nhịp chày và sự cổ vũ quanh cối bánh đưa sinh hoạt văn hoá của cộng đồng vào cuộc gặp với du khách. Ảnh: Tuấn Ninh/Dân tộc và Phát triển

Trong bức ảnh giã bánh dày tại lễ hội, người nâng chày, người cúi xuống cối; phía sau là những gương mặt đang dõi theo, có người mỉm cười, có người đưa điện thoại lên ghi lại. Sức hút nằm ở công việc đang diễn ra và sự hưởng ứng quanh nó. Người dân làm nên cuộc vui bằng kỹ năng, trang phục và sinh hoạt của chính mình.

Chén trà vì thế có thêm câu chuyện bên cạnh. Khách tìm hiểu vùng chè cũng có thể gặp đời sống văn hoá của người trồng chè. Sản vật được đặt lại trong môi trường đã nuôi dưỡng nó, giữa con người, phong tục và những quan hệ cộng đồng.

Tại lễ khai mạc ngày 17.10, lãnh đạo xã Văn Chấn nêu định hướng gắn bảo tồn vùng chè cổ thụ với du lịch xanh, phát huy vai trò chủ thể của người dân và doanh nghiệp. Đây là hướng phát triển cần tiếp tục được cụ thể hoá trong quá trình thực hiện.

Thước đo của hướng đi ấy sẽ nằm cả ở những ngày sau lễ hội: người làm trà có thêm cơ hội gặp khách; người hướng dẫn được bồi dưỡng kỹ năng; cộng đồng có tiếng nói trong cách tổ chức trải nghiệm; vườn chè được chăm sóc để tiếp tục sống khoẻ. Khi lợi ích gắn với việc gìn giữ, bảo tồn mới có chỗ dựa bền lâu trong đời sống.

Có lẽ, điều đáng mang về từ Suối Giàng không chỉ nằm trong gói trà. Đó còn là khả năng nhận ra công sức phía sau hương vị. Lần sau nâng chén, người khách có thể nhớ lời Giàng A Páo về buổi hái sớm, nhớ những thân chè đã tận mắt nhìn thấy, nhớ nhịp chày giữa vòng người dự hội.

Chén trà vẫn vậy. Nhưng sau cuộc gặp với người làm trà, cách thưởng thức đã khác.