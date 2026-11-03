Hà Nội: Người dân, cựu sinh viên chụp ảnh với cổng Parabol trước ngày di dời

Sáng 3/11, khu vực cổng Parabol của Đại học Bách khoa Hà Nội được rào chắn, dựng tôn và căng dây cảnh báo để chuẩn bị di dời công trình lùi vào phía trong khoảng 20m so với vị trí hiện tại.

Theo ghi nhận, sáng 3/11, công nhân đã tiến hành rào chắn khu vực quanh cổng Parabol trên đường Giải Phóng (Hà Nội), chuẩn bị cho việc di dời công trình.

Đến trưa cùng ngày, các tấm tôn quây khu vực thi công đã được dựng lên. Phía ngoài cổng, dây cảnh báo được căng dài nhằm hạn chế phương tiện đi vào khu vực này.

Thông tin cổng Parabol sắp được di dời thu hút sự chú ý của nhiều người dân, đặc biệt là các thế hệ cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Không ít người đã tìm đến khu vực này để chụp ảnh lưu niệm với chiếc cổng gắn bó với nhiều thế hệ sinh viên trước khi công trình thay đổi vị trí.

Một cựu sinh viên lớn tuổi của trường chia sẻ, khi biết tin cổng Parabol sắp được di dời, ông đã tranh thủ đến chụp vài bức ảnh để lưu giữ kỷ niệm. Theo ông, chiếc cổng không chỉ là lối ra vào của trường mà còn gắn với những năm tháng tuổi trẻ, quãng thời gian học tập và những kỷ niệm khó quên bên thầy cô, bạn bè.

"Dù cổng được di chuyển vào phía trong, tôi mong công trình vẫn được giữ nguyên hình dáng, kiến trúc để các thế hệ sinh viên sau này tiếp tục nhìn thấy và nhớ về một biểu tượng của Đại học Bách khoa Hà Nội", cựu sinh viên này chia sẻ.

Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, nhà trường sẽ phối hợp triển khai việc di dời cổng Parabol trong tuần này. Theo phương án đã được thống nhất, cổng sẽ được dịch chuyển lùi vào phía trong khoảng 20m so với vị trí hiện tại. Việc di dời được thực hiện đồng bộ với kế hoạch giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn qua đường Giải Phóng, thuộc địa bàn phường Bạch Mai, Hà Nội.

Theo nhà trường, dù thay đổi vị trí, cổng Parabol vẫn được giữ lại nhằm bảo tồn giá trị biểu tượng vốn có, tiếp tục là một dấu ấn kiến trúc đặc trưng của Đại học Bách khoa Hà Nội. Được xây dựng cách đây hơn 50 năm, cổng Parabol gây ấn tượng bởi kiến trúc độc đáo, trở thành hình ảnh quen thuộc gắn liền với lịch sử phát triển của nhà trường và nhiều thế hệ sinh viên.

Hiện Đại học Bách khoa Hà Nội có ba cổng chính nằm trên các tuyến đường Giải Phóng, Đại Cồ Việt và Trần Đại Nghĩa. Trong đó, cổng Trần Đại Nghĩa là lối đi lại chính của đông đảo sinh viên. Tuy nhiên, cổng Parabol trên đường Giải Phóng vẫn mang ý nghĩa đặc biệt, được xem là biểu tượng và là một phần ký ức của nhiều thế hệ sinh viên mỗi khi nhắc đến ngôi trường này.