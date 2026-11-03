Phường Bàn Thạch tổ chức 'Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026'

“Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc” diễn ra từ ngày 18 đến 24/11/2026 với chủ đề “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết”, gắn với xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” và phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một thành phố Đà Nẵng xanh - sạch - đẹp”.

Theo đó, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao và giao lưu cộng đồng được tổ chức trên địa bàn. Tiêu biểu như các trò chơi dân gian và giao lưu giữa các khu dân cư; chương trình ẩm thực “Hương vị Bàn Thạch”; tuyên dương “Công dân Bàn Thạch văn minh, nghĩa tình - tích cực tham gia xây dựng phường phát triển nhanh, bền vững”.

Ngoài ra, phường tổ chức gặp mặt các câu lạc bộ, đội, nhóm văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; đồng diễn flashmob “Bàn Thạch - Nhịp điệu trẻ”; lễ phát động và chạy hưởng ứng Giải chạy học sinh “S-Race 2026”...

Điểm nhấn là lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật “Bàn Thạch - Sắc màu đoàn kết” tổ chức tối 15/11 tại Quảng trường 24/3 và Hội thảo khoa học Đề án “Bảo tồn, phát huy Di tích lịch sử quốc gia Địa đạo Kỳ Anh kết hợp với phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030” diễn ra ngày 23/11.

Dịp này, tại các tổ dân phố cũng tập trung tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm đặc trưng và truyền dạy di sản văn hóa...