Ẩm thực Italy 'khoác áo mới' với những món ăn thuần chay

Nhà hàng Rifugio Romano đã phục vụ các món ăn đặc trưng của Rome trong nhiều thập kỷ trước khi chuyển sang thực đơn thuần chay vào năm 2023. Chủ nhà hàng này - bà Rosa Liotta cho biết ban đầu gia đình bà duy trì song song thực đơn truyền thống và thực đơn thuần chay, với mong muốn hai phiên bản có hương vị tương đồng. Bà không muốn các món ăn từ thực vật trở nên đơn điệu, nhạt nhẽo mà phải mang đến cho thực khách ăn chay trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn như những người không ăn chay.

Thay vì từ bỏ các công thức truyền thống, gia đình bà Liotta lựa chọn cách tái hiện những món ăn quen thuộc bằng nguyên liệu thuần chay. Theo đó, seitan – loại thực phẩm làm từ gluten lúa mì – được dùng thay thịt xông khói, nấm thay thế thịt, trong khi rong biển tạo hương vị gợi nhớ đến hải sản.

Tên nhà hàng “Rifugio”, có nghĩa là “nơi trú ẩn”, cũng thể hiện mong muốn của gia đình về một không gian thân thiện, nơi mọi người có thể cùng thưởng thức bữa ăn bất kể chế độ dinh dưỡng. Đầu bếp Davide Leo cho rằng ẩm thực trước hết là sự sẻ chia, niềm vui và những khoảnh khắc sum họp. Ông vui khi nhà hàng có thể giúp cả người ăn thuần chay lẫn người không ăn chay cùng tận hưởng một trải nghiệm ẩm thực.

Một đĩa pasta Bucatini all'Amatriciana thành phẩm. Ảnh: Việt Hải - PV TTXVN tại ItalyMột

Thực khách Simonetta Fariselli, một thủ thư 62 tuổi và đã ăn thuần chay 15 năm, cho biết rất vui khi có thể thưởng thức các món ăn địa phương mà không phải lo ngại việc động vật bị giết hại. Trong khi đó, người bạn đồng hành của bà là bà Claudia Brugnoli, vốn vẫn ăn thịt và các sản phẩm từ sữa, cũng đánh giá cao chất lượng món ăn và hài lòng khi có thể dùng bữa ngon miệng mà không cần thịt.

Theo Viện nghiên cứu Eurispes của Italy, tỷ lệ người dân nước này tự nhận là người ăn thuần chay đã tăng hơn 5 lần kể từ năm 2014, từ 0,6% lên 3,2% vào năm 2026. Tỷ lệ này tương đương với mức ghi nhận tại một số khu vực khác ở châu Âu. Một cuộc khảo sát do Viện Thực phẩm tốt của châu Âu (Good Food Institute Europe) thực hiện tại 10 quốc gia năm 2023 cho thấy 3% số người được hỏi tự nhận là người ăn thuần chay.

Ẩm thực Rome vốn gắn liền với các nguyên liệu như thịt lợn, phomát pecorino và trứng. Tuy nhiên, bà Liotta cho biết quyết định thay đổi của gia đình bắt nguồn từ nhận thức rằng những món ăn họ sử dụng có liên quan đến sự đau đớn của động vật. Đó là thời điểm gia đình bà quyết định chuyển sang chế độ ăn thuần thực vật.

Chủ nhà hàng đặc biệt vui khi ngày càng có những thực khách không ăn chay tìm đến. Bà mong muốn họ nhận ra rằng ẩm thực thuần chay ngày nay không chỉ quanh quẩn với những món salad đơn giản.