Câu lạc bộ khuyến học Khe Rộng: Lan tỏa tri thức trong cộng đồng

Với 22 hội viên tâm huyết, những năm qua, Câu lạc bộ Khuyến học Khe Rộng đã tổ chức các lớp học tiếng nói, chữ viết, thêu trang phục và truyền dạy các điệu múa truyền thống của người Dao quần chẹt, góp phần khơi dậy tinh thần hiếu học, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đến nay, Câu lạc bộ đã mở được 5 lớp học tiếng nói, chữ viết, thêu hoa văn trang phục, thu hút khoảng 120 người dân tham gia học tập, tiếp thêm động lực cho bà con gìn giữ mạch nguồn văn hóa địa phương.

Lớp học tiếng nói, chữ viết người Dao thu hút nhiều người dân tham gia học tập.

Anh Lý Sinh Thọ vừa tham gia lớp học tiếng nói, chữ viết người Dao, chia sẻ: “Tôi rất muốn học tiếng nói, chữ viết của người Dao, vì đó là bản sắc văn hóa cần được giữ gìn nhưng ngày trước không có ai dạy. Khi Câu lạc bộ khuyến học của thôn mở lớp học, tôi thấy lớp rất ý nghĩa nên đã đăng ký tham gia học tập, nhằm trang bị kiến thức cho bản thân và để có thể dạy lại cho con cháu trong gia đình”.

Các lớp học này được chính các thành viên Câu lạc bộ khuyến học Khe Rộng đứng lớp tận tâm truyền dạy kiến thức, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng. Bà Dương Thị Sự là một trong những người đầy tâm huyết, thường xuyên trực tiếp tham gia truyền dạy kỹ thuật thêu hoa văn trên trang phục truyền thống của người Dao.

Bà Sự chia sẻ: “Tôi đã tham gia giảng dạy tại 4 lớp thêu hoa văn trang phục do Câu lạc bộ khuyến học mở. Tôi muốn truyền dạy tất cả những kỹ năng thêu mà mình có được để chị em nâng cao tay nghề thêu thùa, có thể tự tay thêu lên những hoa văn cho trang phục của mình và gia đình và cùng góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc”.

Lớp học thêu hoa văn trang phục truyền thống dân tộc Dao.

Cùng với việc bồi đắp và trao truyền bản sắc văn hoá, Câu lạc bộ còn tích cực lan tỏa tri thức về nguồn dược liệu quý của người Dao. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đã kiên trì vận động hội viên và Nhân dân tìm hiểu kiến thức y học cổ truyền của người Dao và trồng cây thảo dược ngay trong vườn nhà.

Đến nay, 100% gia đình hội viên đều có vườn thuốc nam, nắm vững kỹ năng nhận biết và sử dụng cây thuốc để chăm sóc sức khỏe. Trên cơ sở đó, Câu lạc bộ vận động, khuyến khích người dân phát triển việc trồng cây thảo dược trong cộng đồng.

Ông Dương Trung Hưng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khuyến học Khe Rộng cho biết: “Tới đây, chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình trồng cây thuốc nam của người Dao, vì nếu không trồng được thì tôi e rằng sau này sẽ mất giống nhiều loại thảo dược quý. Chúng tôi dự tính tìm kiếm chỗ trồng tập trung, nếu không thể trồng tập trung được thì chúng tôi sẽ vận động bà con trồng ngay tại gia đình với mục tiêu là nhà nào cũng có vườn thuốc nam”.

Thành viên Câu lạc bộ khuyến học Khe Rộng chia sẻ kiến thức ﻿về cây thuốc nam cho người dân.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn thôn bản xanh, sạch, đẹp. Những kiến thức tiếp thu từ các hoạt động của Câu lạc bộ được hội viên vận dụng thiết thực vào đời sống hằng ngày.

Bà Triệu Thị Hoa - thành viên Câu lạc bộ Khuyến học Khe Rộng bày tỏ: “Tôi tham gia vào Câu lạc bộ vì nhận thấy có nhiều điều rất bổ ích. Tôi học may vá, thêu thùa, trồng cây thảo dược và nhiều kiến thức khác để áp dụng vào cuộc sống”.

Tinh thần học tập lan tỏa trong cộng đồng người Dao ở thôn Khe Rộng.

Ông Dương Trung Hưng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: “Với phương châm “Người biết bảo người chưa biết, người biết nhiều bảo người biết ít”, Câu lạc bộ sẽ tiếp tục duy trì, mở rộng các hoạt động học tập cộng đồng, để tri thức được bồi đắp, những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và lan tỏa, góp phần xây dựng quê hương Quy Mông ngày càng văn minh, giàu đẹp”.