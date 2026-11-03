Lào Cai: Dẻo thơm cốm mới của người Tày
Thôn Già Hạ cùng các thôn trên địa bàn xã Phúc Khánh (Lào Cai) vừa đón đông đảo người dân và du khách về dự lễ hội cốm.
Với đồng bào Tày nơi đây, lễ hội cốm, còn gọi là “Tết Khẩu Mẩu”, gắn bó với đời sống sản xuất nông nghiệp. Hạt nếp qua bàn tay chế biến trở thành lễ vật, gửi gắm lòng tri ân của con cháu đối với các thế hệ đi trước. Lễ hội cũng là dịp cộng đồng được gặp gỡ, cùng thụ hưởng thành quả lao động sau một mùa chăm sóc ruộng đồng.
Màn đặc sắc nhất của lễ hội là nghi lễ rước hồn mẹ lúa từ cánh đồng Già Hạ về đình làng. Những bông lúa được trân trọng rước về, thể hiện lòng biết ơn và ước vọng mùa màng bội thu. Tiếp nối là lễ dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong mưa thuận, gió hòa.
Tiếp đó, hội thi làm cốm giới thiệu tới du khách nghề truyền thống của người dân địa phương. Lúa nếp được chọn đúng độ, thu hoạch và chế biến trong ngày để giữ hương vị. Những bông nếp được trở đều trên vỉ tre đặt ở miệng lò, sấy vừa độ rồi để nguội trước khi đưa vào loỏng giã. Qua sàng sảy, những hạt cốm mềm dẻo, xanh mát và thơm dịu được lựa chọn, đựng trong dụng cụ lót lá dong. Qua hội thi, du khách có dịp hiểu thêm công sức đằng sau của món quà quê, còn người trẻ có dịp học cách làm, tìm hiểu nghề truyền thống của thế hệ cha ông.
Trong ký ức của ông Nguyễn Văn Nom, thủ nhang đình Già Hạ, mùa cốm gắn với tiếng chày “cắc kéng”. Người giã vừa làm vừa gõ chày vào thành loỏng (máng gỗ), tạo âm thanh quen thuộc của làng. Nhịp chày gợi lại công việc có sự góp sức của nhiều người, cùng làm cốm và chuẩn bị lễ vật.
Đồng chí Đoàn Trần Sơn, Phó chủ tịch UBND xã Phúc Khánh bày tỏ mong muốn hạt cốm Phúc Khánh từng bước trở thành sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch và hàng hóa đặc trưng của địa phương. Địa phương cũng hướng tới duy trì lễ hội thường niên để phong tục, nghề truyền thống tiếp tục được thực hành và trao truyền trong cộng đồng.
Cho biết bà con địa phương phấn khởi khi lễ hội cốm được khôi phục, thu hút đông đảo người dân và du khách, đồng chí Trần Thị Ly, Bí thư Chi bộ thôn Già Hạ chia sẻ, qua lễ hội, sản phẩm quê hương có thêm cơ hội được giới thiệu đến người tiêu dùng ở nhiều miền đất nước, góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương.
Với nhiều hoạt động đặc sắc, Lễ hội cốm xã Phúc Khánh năm 2026 không chỉ tái hiện nét đẹp trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Tày mà còn từng bước trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của địa phương.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/lao-cai-deo-thom-com-moi-cua-nguoi-tay-1063095