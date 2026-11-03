Kể câu chuyện miền Thượng Lâm qua những khung hình đẹp

Tác phẩm dự thi trong bộ ảnh "Cô gái Tày - Tiếng đàn tính gọi hồn đại ngàn Thượng Lâm" của tác giả Đinh Tuyên. Ảnh: Thông tin xã Thượng Lâm

Thượng Lâm được biết đến với những dãy núi đá hùng vĩ, mặt hồ xanh biếc và những bản làng bình yên nép mình bên núi. Không chỉ có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, vùng đất này còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống, từ kiến trúc nhà ở, trang phục, phong tục, lễ hội đến ẩm thực và những nét sinh hoạt đặc trưng của đồng bào các dân tộc.

Nhằm giới thiệu rộng rãi những tiềm năng, nét đẹp riêng có của địa phương, UBND xã Thượng Lâm phát động sự kiện “Nét đẹp quê hương - Miền Thượng Lâm”.

Đây là hoạt động khuyến khích cộng đồng cùng tham gia quảng bá hình ảnh quê hương thông qua những góc nhìn chân thực, gần gũi và giàu cảm xúc.

Theo đó, các tác phẩm tham gia tập trung vào bốn nhóm nội dung gồm: Cảnh quan thiên nhiên với núi rừng, sông hồ, bản làng, ruộng đồng; hình ảnh con người địa phương trong lao động và đời sống thường ngày; những giá trị văn hóa truyền thống như trang phục, phong tục, lễ hội, ẩm thực, kiến trúc; cùng những trải nghiệm của du khách trong hành trình khám phá Thượng Lâm.

Đối tượng tham gia không giới hạn về độ tuổi, nơi sinh sống hay quốc tịch. Người dân địa phương, những người con xa quê, du khách trong nước và bạn bè quốc tế yêu mến Thượng Lâm đều có thể gửi tác phẩm dự thi dưới hình thức hình ảnh, video hoặc bài viết.

Tác phẩm được gửi trực tiếp qua tin nhắn Fanpage Thông tin xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang. Những nội dung phù hợp sẽ được tiếp nhận, đăng tải trên Fanpage để cộng đồng theo dõi, chia sẻ và bình chọn.

Thời gian tiếp nhận tác phẩm từ ngày 1.11 đến hết ngày 30.11. Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào tổng lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ để lựa chọn 10 tác phẩm có thành tích tương tác nổi bật

Tác phẩm dự thi trong bộ ảnh "Cô gái Tày - Tiếng đàn tính gọi hồn đại ngàn Thượng Lâm" của tác giả Đinh Tuyên. Ảnh: Thông tin xã Thượng Lâm

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 2 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 1 triệu đồng, 1 giải Ba trị giá 500.000 đồng và 7 giải Khuyến khích, mỗi giải 300.000 đồng. Kết quả dự kiến được công bố ngày 1.12. Các hình thức tạo tương tác ảo như sử dụng dịch vụ tăng lượt thích, bình luận không được chấp nhận.

Điểm đáng chú ý của sự kiện là không đặt nặng yêu cầu về kỹ thuật hay tính chuyên nghiệp của tác phẩm, mà đề cao sự chân thực, ý nghĩa và góc nhìn riêng của mỗi người. Qua đó, mỗi bức ảnh, thước phim hay câu chuyện sẽ trở thành một mảnh ghép góp phần khắc họa sinh động diện mạo thiên nhiên, đời sống và bản sắc văn hóa Thượng Lâm.

Thông qua hoạt động này, xã Thượng Lâm kỳ vọng phát huy vai trò của người dân và du khách trong quảng bá hình ảnh quê hương, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, thúc đẩy hoạt động du lịch và đưa hình ảnh Thượng Lâm nói riêng, tỉnh Tuyên Quang nói chung đến với bạn bè trong nước và quốc tế.