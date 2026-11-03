TP.HCM tổ chức đại nhạc hội 'Say Hi năm 2027' bên sông Sài Gòn

Chương trình dự kiến diễn ra từ 19h - 23h30 ngày 26/12, mang thông điệp "Nghe Thành phố kể chuyện bằng ngôn ngữ nghệ thuật". Sự kiện do Công ty Cổ phần DATVIET VAC Group Holdings thực hiện.

Nội dung chương trình gồm phần khai mạc và 3 chương: Thành phố mở, Bắt nhịp thành phố, Giao thoa rực rỡ. Điểm nhấn khép lại đại nhạc hội là màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài khoảng 10 phút, dự kiến bắt đầu từ 23h20.

27 nghệ sĩ tham gia đại nhạc hội chào năm mới 2027 tại TP.HCM

Chương trình được tổ chức tại 3 khu vực, gồm Công viên Bờ sông Sài Gòn và khu vực Ravo Park (phường An Khánh); vỉa hè đường Tôn Đức Thắng và đường đi bộ Nguyễn Huệ.

UBND TP.HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao làm đầu mối, hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức chương trình; đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát nội dung, điều kiện cần thiết để triển khai.

Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các hoạt động, thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với sự kiện tổ chức tại địa điểm công cộng, tập trung đông người; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Đối với đơn vị tổ chức, UBND TP.HCM yêu cầu Công ty Cổ phần DATVIET VAC Group Holdings bảo đảm kinh phí, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và thực hiện nghiêm quy định pháp luật về tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

TP.HCM tổ chức đại nhạc hội, bắn pháo hoa bên sông Sài Gòn ngày 26/12.

Doanh nghiệp cũng phải xây dựng phương án bảo đảm an toàn, thoát hiểm, cảnh báo sự cố; hạn chế tối đa hư hỏng, thiệt hại và cam kết khắc phục nếu xảy ra hư hại. Đồng thời, thực hiện đúng thời gian tiếp nhận, hoàn trả mặt bằng và các nội dung hoạt động được cấp phép.

Trước đó, tại Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 9 (mở rộng), Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhắc đến các chương trình "Anh trai say hi", "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Tổ quốc trong tim" để nhấn mạnh sức hút của những sự kiện âm nhạc quy mô lớn.

Theo Bí thư Thành ủy, TP.HCM không nên chỉ có các chương trình dành cho giới trẻ mà cần tổ chức thêm những chương trình mang nội dung về truyền thống, đất nước.

Ông cũng đề cập đề xuất của một nhà đầu tư về việc tổ chức chương trình vào dịp năm mới 2027. Theo đó, điều quan trọng là cần có sự tham gia của cả Nhà nước và người dân, để sự kiện không chỉ dừng lại ở doanh thu bán vé mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa đến các lĩnh vực dịch vụ. Khách đến xem chương trình có thể lưu trú, ăn uống, mua sắm và sử dụng các dịch vụ khác tại thành phố.

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp hơn 7,2% GRDP. Đề án phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố xác định 8 lĩnh vực trọng tâm, gồm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, thời trang, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo và du lịch văn hóa.