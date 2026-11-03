Vẻ đẹp và sức sống bền bỉ tại Vườn quốc gia Núi Chúa

Tại Vườn quốc gia Núi Chúa (tỉnh Khánh Hòa), từ những khối đá kỳ thú ở Công viên đá, màu xanh của rừng đước đến những vườn nho trĩu quả không chỉ tạo nên cảnh quan độc đáo mà còn gắn bó mật thiết với đời sống và sinh kế của cộng đồng địa phương. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Những khối đá với hình thù độc đáo tạo nên cảnh quan đặc trưng tại Công viên đá thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Những khối đá tại Công viên đá Vườn quốc gia Núi Chúa qua quá trình phong hóa tự nhiên khoét sâu thành các hình thù kỳ lạ, nổi bật trên nền trời xanh. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Những hàng nho nối tiếp nhau dưới bầu trời xanh ngắt, tạo nên cảnh quan nông nghiệp đặc trưng trên vùng đất nhiều nắng gió. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Những chùm nho trĩu quả, thành quả lao động bền bỉ trên vùng đất có điều kiện khí hậu khô hạn. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Những chùm nho xanh trĩu quả, ẩn hiện dưới tán lá trong vườn của người dân địa phương. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Người dân địa phương chuẩn bị những chậu cây giống để mở rộng diện tích canh tác, phát triển kinh tế. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Niềm tự hào của người nông dân bên chồi nho giống khỏe mạnh, gắn liền với sinh kế lâu đời tại vùng duyên hải. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Cận cảnh những chùm hoa và phiến lá đước xanh mướt, thể hiện sức sống bền bỉ của thảm thực vật ngập mặn dưới ánh nắng vùng duyên hải. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Thảm thực vật nhỏ bé nhưng kiên cường vươn lên giữa các kẽ đá hoa cương, đón ánh nắng rực rỡ bên bờ biển Núi Chúa. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Cây đước với bộ rễ chống vững chãi vươn lên mạnh mẽ trên vùng đất ven biển Núi Chúa, phía sau là thảm xanh của hệ sinh thái rừng khô hạn. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Lực lượng chức năng và người dân tích cực chăm sóc, bảo vệ hệ sinh thái rừng đước tại khu vực ven biển Núi Chúa. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)