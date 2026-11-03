Gành Yến - Chuyến phiêu lưu của đá và san hô

Ở đây, du khách được ngắm san hô cạn buổi chiều trên thuyền thúng và cùng ngư dân làng chài trải nghiệm bắt tôm, cá. Đáng giá nhất là tất cả những trải nghiệm ấy vẫn giữ trọn vẻ hoang sơ.

Bãi san hô lộ thiên ở Gành Yến nhìn từ trên cao khi thuỷ triều rút cạn (Ảnh: Huỳnh Văn Truyền)

Nơi "trốn"... tìm bình yên

Gành Yến nằm bên một làng chài cổ thuộc thôn Thanh Thủy, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi (trước sáp nhập là xã Bình Hải, huyện Bình Sơn cũ). Điểm đến này cách trung tâm tỉnh khoảng 35 km về phía Bắc, cách cảng Sa Cần 15 km và cách sân bay Chu Lai khoảng 25 km.

Gành Yến, vũng vịnh bình yên. (Ảnh: Huỳnh Văn Truyền)

San hô ở Gành Yến. (Ảnh: Huỳnh Văn Truyền)

Hành trình đến Gành Yến bắt đầu từ trung tâm tỉnh hoặc Quốc lộ 1, rẽ theo hướng Khu kinh tế Dung Quất rồi đi tiếp về biển Thanh Thủy. Theo lối nhỏ dẫn vào làng, du khách sẽ có cảm giác như đang "đi trốn". Rồi đột nhiên, biển hiện ra bao la, thăm thẳm với gió táp lên da thịt, tiếng sóng ì oạp vỗ vào gành đá và cảm giác bình yên bao trùm cả không gian. Vào những ngày đẹp trời, từ Gành Yến còn có thể thu vào tầm mắt hình ảnh đảo Lý Sơn mờ ảo ngoài khơi xa.

San hô ở Gành Yến. (Ảnh: Huỳnh Văn Truyền)

Theo Dư địa chí Quảng Ngãi, vùng biển này có thềm đáy sâu, hẹp và độ mặn cao nên nước biển luôn mang màu xanh trong vắt. Khác với dải bờ biển trải dài ít vịnh kín, Gành Yến hiện diện như một sự phá cách độc đáo khi được ôm ấp bởi những khối đá đen cao tới 30 mét vươn ra biển, tạo nên vùng vịnh êm đềm. Nơi đây trở thành điểm hẹn của nhiều loài chim biển, đặc biệt là chim yến về làm tổ - nguồn gốc làm nên tên gọi Gành Yến.

Kỳ quan san hô lộ thiên hiếm có

Những ngày thủy triều rút, Gành Yến khoác lên mình diện mạo vô cùng quyến rũ. Giữa các tầng đá đen mang trầm tích triệu năm, những rạn san hô rực rỡ nhô lên mặt nước, tạo thành bức tranh thiên nhiên tương phản đầy mê hoặc. Du khách không nhất thiết phải lặn xuống biển vẫn có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp ấy từ bờ hoặc ngồi trên thuyền thúng lênh đênh. "Gành Yến sở hữu bãi san hô lộ thiên hiếm có và đầy ấn tượng", anh Phạm Anh Vũ chia sẻ đánh giá trên Google.

Những hốc đá đen và sóng biển tạo nên những vũng vịnh lạ mắti. (Ảnh: Huỳnh Văn Truyền) Ảnh 6:

Dưới làn nước trong suốt ánh lên sắc nắng chiều, các cụm san hô hiện ra đa dạng hình thù và sắc màu. Theo kinh nghiệm anh Nguyễn Thanh Cao - chủ homestay Tư Mập tại Gành Yến, vào những ngày đầu tháng hay ngày rằm, các rạn san hô nở bung như bắp cải, nhô lên mặt biển. Có cụm xòe vàng hệt hoa cúc đại đóa, có cụm mang màu nâu đỏ, hay mịn như nhung đen tựa nấm mèo, điểm xuyết cùng những chùm nho biển mọc dày đặc.

"Ngắm san hô mà không cần lặn biển là trải nghiệm không phải nơi nào cũng có được. Tôi và con trai đang học cấp 3 đã cùng chia sẻ trải nghiệm này rất an toàn và thú vị", anh Đặng Thanh Tùng, du khách đến từ Huế, thích thú kể. Nhiếp ảnh gia Hoàng Trung (Hà Nội) cũng cảm thán: "Quá đẹp, chụp ảnh mãi không chán".

Thời điểm lý tưởng

Theo bà con địa phương, từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm là thời điểm thủy triều rút cạn nhất, phơi bày bãi san hô trải rộng. Thời gian thưởng lãm lý tưởng nhất là lúc chiều muộn, khi nước biển rút sâu để lộ những mảng san hô xen kẽ giữa các hốc đá.

San hô nở hoa (Ảnh: Huỳnh Văn Truyền)

San hô nở hoa (Ảnh: Huỳnh Văn Truyền)

Nếu muốn lặn biển, du khách có thể chạm tay vào các rạn san hô dày đặc dưới đáy, khám phá thế giới sinh vật biển phong phú với vô số loài cá và thực vật đặc trưng.

San hô nở hoa (Ảnh: Huỳnh Văn Truyền)

Ban ngày, du khách có thể tản bộ thăm các di tích trong làng hoặc ghé thăm những cánh đồng trồng tỏi, hành tím trải xanh ngay phía sau gành. Khi chiều buông, hãy bước lên chiếc thuyền thúng cùng ngư dân đi ngắm san hô, bắt ốc, bắt cá. Mỗi chiếc thuyền được trang bị đầy đủ áo phao, kính lặn bộ và chở tối đa hai khách. "Loại hình lặn nông khoảng 1,5 mét này không cần bình oxy nhưng rất an toàn", anh Thanh Cao nói.

Homestay Tư Mập (Ảnh: Kim Sen)

Đến Gành Yến, không chỉ để ngắm san hô, chiêm ngưỡng sự kỳ thú của những lớp đá đen chứa trầm tích triệu năm, Gành Yến còn có cảnh quan thay đổi theo ánh sáng trong ngày, tạo nên nhiều góc nhìn đẹp mắt.

Người dân xung quanh Gành Yến mới bắt đầu làm du lịch. Tuy các dịch vụ còn sơ khai, nhưng Tổ du lịch Gành Yến – một hợp phần thuộc mạng lưới du lịch cộng đồng xã Vạn Tường – đang tích cực hoàn thiện năng lực thông qua các khóa tập huấn ngắn hạn của địa phương.

Tận hưởng bình yên (Ảnh: Dương Bình Minh)

Mặc dù có những thời điểm biển động gió lớn như nhiều vùng duyên hải khác, Gành Yến vẫn là tọa độ giàu sức hút với những ai yêu thiên nhiên, thích khám phá địa chất biển và tìm kiếm một chốn nghỉ ngơi yên tĩnh. Ngay tại Gành Yến đã có homestay Tư Mập quy mô khoảng 10 phòng ngủ. Du khách muốn không gian tiện nghi hơn có thể lựa chọn các khách sạn, nhà nghỉ nằm dọc theo bãi biển Phước Thiện hoặc Thanh Thủy gần đó.