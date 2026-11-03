Khai mạc Hội thi Tiếng hát nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026

Ông Nguyễn Quốc Thanh - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, (thứ 8, từ trái sang) và ông Bùi Minh Hải - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (thứ 7, từ trái sang) trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia hội thi. Ảnh: Bé Sáu

Sân chơi nghệ thuật quy mô toàn tỉnh

Hội thi diễn ra đồng thời tại phường An Xuyên và phường Bạc Liêu từ ngày 2/11 đến ngày 6/11, thu hút 86 đoàn với 1.590 thành viên. Quy mô hội thi được chia thành hai bảng. Trong đó, Bảng A dành cho các xã, phường với 43 đoàn gồm 780 thành viên, còn Bảng B dành cho các đơn vị trường học với 43 đoàn gồm 810 thành viên.

Đến dự lễ khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường An Xuyên) có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Trung Việt - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Là lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô toàn tỉnh, hội thi không chỉ tạo sân chơi văn hóa rộng khắp, góp phần kết nối đội ngũ nhà giáo sau khi sắp xếp lại các đơn vị, mà còn thể hiện sự chăm lo đời sống tinh thần cho các thầy cô giáo.

Đa dạng sắc màu biểu diễn

Mỗi đoàn tham gia xây dựng một chương trình nghệ thuật tổng hợp có thời lượng không quá 20 phút, bao gồm 1 tiết mục tân nhạc, 1 tiết mục cổ nhạc hoặc nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và 1 tiết mục ca múa mới.

Nội dung các phần thi tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tình thầy trò và truyền thống tôn sư trọng đạo. Dưới ánh đèn sân khấu, tạm rời xa trang giáo án thường ngày, các thầy cô đã mang đến những lời ca, điệu múa được chuẩn bị công phu, gửi gắm trọn vẹn tình yêu nghề và niềm đam mê nghệ thuật.

Thúc đẩy phát triển giáo dục toàn diện

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sĩ Lê Hoàng Dự - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau - nhấn mạnh hội thi là hành động cụ thể hóa Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Việc người thầy trực tiếp cất cao tiếng hát trên sân khấu sẽ là tấm gương sinh động cho học sinh về lòng say mê sáng tạo và tinh thần hướng tới cái đẹp.

Ông Nguyễn Văn Nguyên - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Tổ chức - khẳng định phong trào từ hội thi sẽ tiếp tục lan tỏa. Sau hội thi, ngành giáo dục tỉnh sẽ khuyến khích duy trì các câu lạc bộ văn nghệ, đưa nghệ thuật truyền thống và Đờn ca tài tử vào các hoạt động trải nghiệm trong học đường.

Hội thi sẽ diễn ra liên tục đến hết ngày 6/11. Lễ tổng kết, công diễn 8 tiết mục tiêu biểu và trao giải dự kiến tổ chức vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 6/11 tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu./.