Nhận định U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản, 17h30 ngày 30/9: Đại chiến cân não

Nhận định trước trận U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản

U23 Nhật Bản khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng môn bóng đá nam Asiad 20 bằng lối chơi kỷ luật và hiệu quả. Thầy trò HLV Go Oiwa vượt qua vòng tứ kết sau chiến thắng 1-0 trước U23 CHDCND Triều Tiên, với bàn thắng do công của tiền đạo Brian Nwadik.

Đó là trận đấu khó khăn nhất của U23 Nhật Bản kể từ đầu giải, sau khi họ dễ dàng đè bẹp các đối thủ ở vòng bảng, tiêu biểu là chiến thắng 7-0 trước U23 Kyrgyzstan. U23 CHDCND Triều Tiên đã chủ động phòng ngự co cụm, gây khó khăn cho đội chủ nhà bằng lối chơi áp sát quyết liệt. Tuy nhiên, trong thế bế tắc, U23 Nhật Bản vẫn giải quyết được đối thủ và đó là bản năng của nhà vô địch.

Phía bên kia chiến tuyến, U23 Uzbekistan cũng chứng minh sức mạnh của ứng cử viên vô địch. Đội bóng Trung Á giành vé vào bán kết nhờ chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Saudi Arabia ở tứ kết. Các bàn thắng của U23 Uzbekistan được ghi do công Dilshod Murtozoev, Azizbek Tulkunbekov và Firdavs Abdurakhmonov.

"Bầy sói trắng" thắng cả 4 trận tại giải đấu năm nay, mở màn bằng trận thắng 5-1 trước Philippines. Sau đó, trong trận đấu tâm điểm với U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan cũng không tốn nhiều sức để giành chiến thắng. Sự kỷ luật và nền tảng thể chất tuyệt vời của U23 Uzbekistan là cơ sở để họ kỳ vọng giành kết quả tốt trước Nhật Bản.

Cả 2 đội đều có xu hướng chơi tấn công mạnh mẽ tại Asiad 20. U23 Nhật Bản vẫn trung thành với cách chơi của họ, triển khai bóng ngắn, đan lát và tấn công vỗ mặt vào trung lộ. U23 Uzbekistan sẽ thiên về các tình huống đánh biên, tạt bóng và tận dụng triệt để cơ hội từ bóng chết. Hai trường phái bóng đá khác biệt của châu Á gặp nhau, sẽ tạo nên trận bán kết kịch tính tại Á vận hội 2026.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản

U23 Nhật Bản thể hiện phong độ vượt trội khi bất bại 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, giành 9 chiến thắng trong chuỗi trận này. Tại Asiad 20, họ toàn thắng cả 4 trận đã đấu. U23 Uzbekistan cũng sở hữu thành tích toàn thắng 4 trận liên tiếp tại giải đấu năm nay.

Trong quá khứ, hai đội từng chạm trán nhau 4 lần với thành tích cân bằng khi mỗi bên giành 2 chiến thắng. Tuy nhiên, U23 Nhật Bản nắm lợi thế tâm lý gần đây khi toàn thắng ở 2 lần đối đầu gần nhất, bao gồm chiến thắng 2-0 trong trận giao hữu diễn ra vào năm 2025.

Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản

HLV Ravshan Khaydarov nhiều khả năng sẽ điền tên Firdavs Abdurakhmonov vào đội hình xuất phát sau khi cầu thủ này ghi bàn ấn tượng từ băng ghế dự bị ở trận tứ kết. Azizbek Tulkunbekov tiếp tục thi đấu cao nhất trên hàng tiền đạo. Ở hàng phòng ngự, trung vệ Giyosdzhon Rizakulov giữ suất đá chính để chỉ huy tuyến dưới trước khung thành của thủ môn Samandar Muratbaev.

Bên phía U23 Nhật Bản, HLV Go Oiwa tiếp tục tin dùng trung phong Brian Nwadik trên hàng công sau bàn thắng quyết định vào lưới Triều Tiên. Tuyến giữa do bộ đôi Yotaro Nakajima và Yudai Shimamoto quán xuyến. Nơi hàng thủ, cặp trung vệ Rion Ichihara và Tariqkani Okabe tiếp tục đá cặp ăn ý để bảo vệ khung thành của Rui Araki.

Đội hình dự kiến: U23 Uzbekistan: Samandar Muratbaev, Saidkhon Khamidov, Dilshod Murtazoyev, Giyosjon Rizaqulov, Quvonchbek Xushvaqtov, Amirbek Saidov, Mukhammadali O'rinboyev, Asilbek Jumayev, Azizbek To'lqinbekov, Diyor Abdunazarov, Ollabergan Karimov U23 Nhật Bản: Araki, Fukunaga, Ichihara, Nakajima, Nwadik, Okabe, Ozeki, Sato, Shimamoto, Umeki, Yokoyama.



Dự đoán tỷ số: U23 Uzbekistan 0-1 U23 Nhật Bản.