HLV Thái Lan: Chúng tôi thắng tuyển Việt Nam vì mang đội hình mạnh nhất

Tối 29/9, đội tuyển Thái Lan đánh bại Việt Nam 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia. Sau trận đấu, huấn luyện viên Anthony Hudson cho rằng việc sở hữu lực lượng mạnh giúp đội bóng xứ chùa vàng chấm dứt chuỗi kết quả không tốt trước Việt Nam.

“Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ đã cống hiến trận đấu hay. Họ thi đấu đúng những gì tôi lên kế hoạch trước đối thủ bất bại 26 trận liên tiếp.

Đội tuyển Việt Nam rất mạnh, tôi phải nhấn mạnh điều đó. 2 năm qua, Thái Lan chưa đánh bại được họ. Tôi tin Thái Lan sẽ giành chiến thắng vì chúng tôi mang đội mạnh nhất tới đây thi đấu. Tối nay, chúng tôi đã trình diễn hết những gì tốt nhất của bóng đá Thái Lan. Tôi tự hào và mong đội tiến vào trận chung kết”, HLV Hudson phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu.

HLV Anthony Hudson cho rằng việc sở hữu lực lượng mạnh giúp đội bóng giành chiến thắng trước Việt Nam. (Ảnh: FAT)

Tương quan lực lượng giữa Việt Nam và Thái Lan có nhiều thay đổi so với lần đối đầu gần nhất tại ASEAN Cup 2026. HLV Kim Sang-sik không có trong tay đội hình tối ưu khi Xuân Son phải chia tay giải đấu vì rách cơ đùi sau, Hoàng Đức chưa đạt thể trạng tốt nhất, còn Thành Chung, Văn Hậu, Quang Hải và Văn Vĩ đều vắng mặt ngay từ thời điểm tập trung đội tuyển, chủ yếu do chấn thương.

Trái lại, Thái Lan được bổ sung nhiều nhân tố quan trọng so với đội hình tham dự giải vô địch Đông Nam Á hồi cuối tháng 8. HLV Anthony Hudson chào đón sự trở lại của Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat và Kritsada Kaman, qua đó gia tăng đáng kể chất lượng cũng như chiều sâu ở khu vực trung tuyến.

Video: Đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2.

Nhà cầm quân 45 tuổi đánh giá cao thế hệ cầu thủ hiện tại của bóng đá Thái Lan. Theo HLV Hudson, không chỉ năng lực chuyên môn, thái độ và cá tính của các học trò cũng để lại cho ông nhiều ấn tượng.

“Như tôi đã nói trước đó, đây là thế hệ cầu thủ tốt nhất mà tôi từng làm việc cùng bóng đá Thái Lan, về mọi thứ, nhân cách và cá tính cầu thủ.

Trước đối thủ như Việt Nam, tất cả họ đã cống hiến tất cả khả năng. Như Chanathip nói thì thi đấu với đội bóng nhiều cầu thủ nhập tịch và tiến bộ như Việt Nam là không dễ dàng. Tôi may mắn khi làm việc cùng đội tuyển Thái Lan này”.

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, HLV Hudson cũng được hỏi về việc Liên đoàn Bóng đá Thái Lan gia hạn hợp đồng với ông trước trận gặp đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, chiến lược gia người Anh phủ nhận khả năng thông tin này tạo thêm động lực cho các học trò.

“Hợp đồng thì tôi không nghĩ rằng gia hạn ảnh hưởng gì đến cách chúng tôi thể hiện. Tôi không nói gì với cầu thủ về chuyện hợp đồng. Tôi không nghĩ nó ảnh hưởng gì trước trận gặp Việt Nam”, ông khẳng định.

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