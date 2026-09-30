Vì sao pha ghi bàn của ĐT Việt Nam bị hủy vì việt vị, còn của ĐT Thái Lan thì không?

Việt vị được tính ở thời điểm nào?

Với khán giả xem truyền hình, tình huống Tài Lộc đưa bóng vào lưới của ĐT Thái Lan cũng không khác mấy so với tình huống mà cầu thủ Otton ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam ở phút thứ 90+3.

Vậy tại sao Tài Lộc bị VAR bắt lỗi việt vị, trong khi pha ghi bàn của Otton lại được công nhận?

Mấu chốt nằm ở một thời điểm trước mỗi pha ghi bàn.

Tình huống Tài Lộc bị xác định phạm lỗi việt vị. Ảnh: FPT.

Theo Luật số 11 (Việt vị) của IFAB (Hội đồng Điều hành Liên đoàn Bóng đá Thế giới), về cơ bản thì vị trí việt vị của cầu thủ được xác định tại thời điểm bóng được chơi hoặc chạm bởi một đồng đội.

Trong Luật số 11 cũng ghi rõ là điểm tiếp xúc đầu tiên khi "chơi" hoặc "chạm" vào bóng sẽ được sử dụng, trừ trường hợp thủ môn ném bóng.

Hai pha bóng khác nhau ở đâu?

Ở tình huống của ĐT Thái Lan, khả năng là trọng tài cho rằng tại thời điểm một cầu thủ bắt đầu chuyền bóng, Otton vẫn ở vị trí hợp lệ. Một số trang thể thao cũng cho rằng Otton đã phá bẫy việt vị thành công.

Tình huống của ĐT Thái Lan. Ảnh: TV360.

Còn trong tình huống của ĐT Việt Nam, VAR xác định Tài Lộc đã ở vị trí việt vị tại thời điểm đồng đội bắt đầu chuyền bóng.

Thua ĐT Thái Lan, ĐT Việt Nam không thể vào trận Chung kết mà chỉ có thể đá trận tranh hạng Ba. Ảnh: TPO.

Tất nhiên, việc xác định lỗi việt vị trong nhiều trường hợp là rất nhạy cảm và rất khó. Nhưng việc một cầu thủ đã đứng phía dưới hàng hậu vệ đối phương khi nhận bóng không có nghĩa là cầu thủ đó chắc chắn phạm lỗi việt vị. Mà các trọng tài và VAR còn căn cứ vào khoảnh khắc trước đó: Thời điểm bóng được một đồng đội chạm vào để đưa về phía cầu thủ này.