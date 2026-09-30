Thống kê trận đấu Mexico 1-1 Peru: Hai đội chia điểm
Mexico và Peru chia điểm với tỷ số 1-1. Jairo Vélez là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
Mexico kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.
Cầu thủ nổi bật
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
▶ Xem tường thuật trận đấu
Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-mexico-1-1-peru-hai-doi-chia-diem-467097.html