Thống kê trận đấu Mexico 1-1 Peru: Hai đội chia điểm

Tại ASIAD 20, phía sau những cuộc tranh tài, những tấm huy chương hay cả những lần chưa thể chạm tới chiến thắng là nhiều câu chuyện đẹp về ý chí, lòng yêu nước, trách nhiệm với màu cờ sắc áo. Những câu chuyện ấy vượt khỏi khuôn khổ của thể thao, trở thành những bài học để người trẻ soi vào, biết sống trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và Tổ quốc.