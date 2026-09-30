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Thống kê trận đấu Mexico 1-1 Peru: Hai đội chia điểm

Mexico và Peru chia điểm với tỷ số 1-1. Jairo Vélez là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
240 liên quanGốc

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

Mexico kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.

Cầu thủ nổi bật

Chấm điểm cầu thủ

Đội hình ra sân

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

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Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-mexico-1-1-peru-hai-doi-chia-diem-467097.html