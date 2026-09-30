Bảng xếp hạng ATP: Tay vợt người Đức Zverev tiến sát ngôi vị số một thế giới

Năm 2026, tay vợt người Đức Zverev có bước tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng ATP. Việc vào bán kết cả 4 giải Grand Slam, trong đó vô địch Roland Garros và Mỹ mở rộng, giúp tay vợt người Đức tiến sát ngôi số 1 thế giới. Trong khi đó, dù thi đấu ít, Djokovic vẫn âm thầm áp sát top 10.

Djokovic lầm lũi trở lại, Zverev áp sát Sinner

Djokovic áp sát top 10, Fils lên hạng 9 thế giới vẫn phải đánh vòng loại Tokyo (nguồn: Tokyo Open)

Bảng xếp hạng tennis ngày 29-9 chứng kiến một nghịch lý thú vị: Novak Djokovic nhích lên trong cuộc đua vào top 10 dù không thi đấu, trong khi hàng loạt tài năng trẻ đang chen chân vào nhóm 30 tay vợt hàng đầu thế giới.

Djokovic thăng hạng trong tuần qua. Tay vợt Serbia tăng 1 bậc, lên hạng 11 với 2.980 điểm, qua đó chỉ còn cách vị trí top 10 đúng 170 điểm. Đây là bước tiến không quá ồn ào nhưng đáng chú ý trong bối cảnh Djokovic đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Phía trên anh, Taylor Fritz tụt 2 bậc xuống hạng 12 với 2.880 điểm. Sự thay đổi này giúp Djokovic tiến gần hơn tới top 10, dù khoảng cách giữa nhóm phía sau và các vị trí cao hơn vẫn còn đáng kể.

Ở đỉnh bảng, Sinner tiếp tục giữ ngôi số 1 thế giới với 11.000 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách với Zverev không còn quá lớn. Zverev đứng thứ 2 với 9.630 điểm, kém Sinner 1.370 điểm.

Carlos Alcaraz vẫn đứng thứ 3 nhưng chỉ có 5.060 điểm, tạo ra khoảng cách rất lớn giữa top 2 và phần còn lại. Ben Shelton giữ hạng 4 với 4.680 điểm, trong khi Felix Auger-Aliassime đứng thứ 5.

Fils lập kỷ lục, nhưng niềm vui vẫn có chút “đắng”

Arthur Fils chính thức lần đầu tiên bước vào top 10 ATP, đứng hạng 9 với 3.150 điểm. Đây là cột mốc đặc biệt với tay vợt người Pháp khi anh trở thành tay vợt thứ 13 của quốc gia này từng góp mặt trong top 10 kể từ khi bảng xếp hạng ATP ra đời năm 1973.

Fils lên hạng 9 ATP từ ngày 28-9, nhưng cũng trong thời điểm này, anh phải thi đấu vòng loại ATP 500 Tokyo để tranh suất vào vòng đấu chính. Nguyên nhân được giải thích là vấn đề trong thủ tục đăng ký, không liên quan đến thứ hạng hay phong độ của Fils.

Nghịch lý càng rõ khi Fils từng vô địch Tokyo năm 2024, còn hiện tại anh đã là tay vợt số 9 thế giới và hạt giống số 1 của vòng loại. Ngày 28-9, anh phải bắt đầu từ vòng loại và gặp Martin Damm, tay vợt hạng 106 thế giới.

Bảng xếp hạng tuần này còn ghi nhận một số biến động đáng chú ý. Ở ATP, Alejandro Davidovich Fokina tăng 1 bậc lên hạng 28 và có thêm 100 điểm, trong khi Andrey Rublev lên hạng 24 với 2.020 điểm. Ở chiều ngược lại, Casper Ruud tụt 4 bậc xuống hạng 21, còn Learner Tien giảm 2 bậc xuống hạng 15.

Tại WTA, top 20 gần như không thay đổi, nhưng nhóm phía sau có nhiều xáo trộn. Leylah Fernandez tăng 5 bậc lên hạng 26, Maja Chwalinska tăng 4 bậc lên hạng 21. Ngược lại, hàng loạt tay vợt từ hạng 22 đến 30 đồng loạt mất 1 bậc.