Hào quang của Man City bị vấy bẩn vì những điều dối trá

Manchester City có thể đối diện án phạt nặng của Premier League. Ảnh: Reuters.

Phán quyết của Ủy ban Độc lập Premier League kết luận Manchester City có tội đối với đa phần các cáo buộc vi phạm quy tắc tài chính thực sự là cơn địa chấn làm lung lay tính chính danh của giải đấu. Từ vị thế "người hàng xóm ồn ào" nép dưới bóng Manchester United, đội chủ sân Etihad dần chuyển mình thành cỗ máy chiến thắng độc tôn nhờ dòng tiền của các ông chủ tới từ Trung Đông.

Song, ánh hào quang rực rỡ ấy giờ đây đối diện nguy cơ trở thành vụ bê bối gian lận tài chính lớn nhất lịch sử bóng đá hiện đại.

Vỏ bọc hào nhoáng và chiêu trò "hợp đồng ma"

Theo hồ sơ kết luận, sự thống trị của Manchester City trong giai đoạn 2009-2018 không chỉ được xây dựng bằng tài năng sân cỏ, mà còn dựa trên những thủ thuật kế toán có hệ thống. Câu lạc bộ bị kết luận dàn xếp các hợp đồng thương mại và tài trợ "giả mạo", che giấu việc tập đoàn sở hữu Abu Dhabi United Group (ADUG) ngầm rót tiền túi nhằm thổi phồng doanh thu và giảm trừ chi phí hơn 900 triệu bảng (tương đương hơn 1,7 tỷ USD).

Giới chủ Manchester United đã gian lận tài chính trong nhiều năm. Ảnh: Reuters.

Hành vi nộp báo cáo sai lệch và che mắt cơ quan kiểm toán suốt gần một thập kỷ là minh chứng cho một chủ đích rõ ràng, lách luật Công bằng Tài chính để vung tiền trên thị trường chuyển nhượng mà không bị trừng phạt.

Khi sự cạnh tranh thể thao bị thao túng bởi các báo cáo tài chính ngụy tạo, nguyên tắc cơ bản nhất của bóng đá chuyên nghiệp, sự công bằng, đã bị xâm hại nghiêm trọng.

Di sản sân cỏ bị phủ bóng hoài nghi

Kể từ khi Sheikh Mansour tiếp quản năm 2008, Manchester City giành 8 chức vô địch Premier League cùng hàng loạt danh hiệu lớn, thay đổi hoàn toàn cục diện bóng đá xứ sương mù. Thế nhưng, phán quyết mới đây có thể sẽ giáng đòn chí mạng vào tính chính danh của những chiếc cúp ấy.

Những thành tựu của Manchester City bị hoài nghi. Ảnh: Reuters.

Dư luận và giới chuyên môn buộc phải đặt câu hỏi, liệu những màn trình diễn đỉnh cao hay thứ bóng đá quyến rũ dưới thời Pep Guardiola có thể tách rời khỏi nền tảng tài chính bất hợp pháp đã tạo ra nó?

Dù nỗ lực thi đấu của các cầu thủ là thật, đội hình toàn sao ấy lại được kiến tạo từ nguồn lực vượt quá giới hạn mà 19 câu lạc bộ còn lại phải tuân thủ nghiêm ngặt. Những chiếc cúp bạc vẫn nằm trong phòng truyền thống, nhưng giá trị biểu tượng của chúng ít nhiều cũng bị hoen ố bởi sự ngờ vực.

Viễn cảnh đen tối và hiệu ứng domino

"The Citizens" hiện đối diện nguy cơ đối mặt với các mức án phạt nặng nề nhất, từ việc trừ điểm kỷ lục cho đến viễn cảnh bị trục xuất khỏi giải đấu cao nhất nước Anh.

Những ngôi sao Erling Haaland có thể rời Manchester City. Ảnh: Reuters.

Một án phạt nghiêm khắc có thể châm ngòi cho làn sóng tháo chạy của các siêu sao như Erling Haaland cùng dàn trụ cột, đẩy toàn bộ hệ thống City Football Group vào khủng hoảng danh tiếng toàn cầu.

Không dừng lại ở đó, phán quyết có tội mở đường cho một cuộc chiến pháp lý dây chuyền. Hàng loạt câu lạc bộ đối thủ tại Premier League, những bên từng mất chức vô địch, lỡ suất dự cúp châu Âu hay phải xuống hạng vì thua thiệt trước Manchester City, hoàn toàn có cơ sở khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại hàng trăm triệu bảng.

Cuộc chiến sinh tử bảo vệ danh dự

Tuyên bố kiên quyết kháng cáo của ban lãnh đạo "The Citizens" báo hiệu những cuộc đối đầu pháp lý khốc liệt tiếp theo, thậm chí có thể kéo lên Tòa án Tối cao London (Anh). Đối với giới chủ UAE, đây là cuộc chiến bảo vệ danh dự và uy tín của cả một dòng vốn đầu tư chiến lược mang tầm quốc gia.

Manchester City sẽ kháng cáo để bảo vệ danh dự. Ảnh: Reuters.

Dù kết quả kháng cáo cuối cùng có ra sao, phán quyết này vẫn là cột mốc đen tối không thể xóa nhòa trong lịch sử Manchester City. Nó gửi đi thông điệp đanh thép cho kỷ nguyên bóng đá kim tiền, khi luật chơi bị coi thường để đổi lấy thành công ngắn hạn, cái giá phải trả sau cùng sẽ là sự sụp đổ uy tín của cả một đế chế.

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