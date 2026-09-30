Có một Zidane rất lạ

Hai chiến thắng sau 2 trận đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp có thể xem là màn khởi đầu thành công của Zinedine Zidane. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ cảm thấy có phần lạ lẫm là cách đội tuyển Pháp giành chiến thắng: thực dụng và chặt chẽ hơn so với những gì người ta thường kỳ vọng ở một đội bóng sở hữu hàng loạt ngôi sao tấn công.

Zinedine Zidane cho đội tuyển Pháp thi đấu chắc chắn, thận trọng và giàu tính thực dụng trong 2 trận đấu “mở màn” ở vị trí huấn luyện viên trưởng. (Nguồn: Wikimedia Commons)

Hai trận thắng đầu tay của Zinedine Zidane cũng không thể xem thường khi 2 đối thủ đều khá khó chơi. Đó là đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ với nhiều ngôi sao đang thi đấu cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu và đội tuyển Bỉ - đội bóng thường xuyên góp mặt trong nhóm những đội tuyển hàng đầu thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Hai chiến thắng phần nào cho thấy tài năng của Zidane vẫn được duy trì sau một quãng thời gian dài không trực tiếp dẫn dắt đội bóng nào.

Nhưng với một đội tuyển hàng đầu thế giới như Pháp, chiến thắng có lẽ vẫn chưa phải tất cả. Người hâm mộ còn quan tâm đến cách đội bóng giành chiến thắng, liệu màn trình diễn ấy có tương xứng với vị thế và lực lượng mà đội tuyển đang sở hữu hay không. Hai chiến thắng với cùng tỷ số tối thiểu, dù Pháp vẫn ra sân với nhiều ngôi sao, rõ ràng chưa tạo được cảm giác thuyết phục như kỳ vọng.

Trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp kiểm soát bóng 64%, nhưng nhiều chỉ số khác không quá vượt trội so với đối thủ. Kịch bản tương tự cũng xuất hiện ở trận đấu với Bỉ. Pháp không áp đảo hoàn toàn về thế trận mà lựa chọn cách chơi chắc chắn, kiểm soát bóng và hạn chế tối đa những khoảng trống trước khung thành.

Những con số ấy phần nào cho thấy đội tuyển Pháp dưới thời Zidane đang ưu tiên kiểm soát thế trận và sự an toàn thay vì dồn toàn lực cho mặt trận tấn công. Cách chơi này giúp họ giữ sạch lưới sau 2 trận, trong khi nhiệm vụ của hàng công là chờ đợi sơ hở từ đối phương để tung ra đòn quyết định.

Mô tả như vậy, những người hâm mộ bóng đá hẳn sẽ thấy khá quen thuộc. Đó là đặc trưng của lối chơi thực dụng hiện đại, khi trận đấu được kiểm soát chặt chẽ và kết quả có thể được quyết định chỉ bằng một vài tình huống. Đây có thể không phải cách chơi luôn tạo ra những trận đấu mãn nhãn, nhưng lại đề cao tính tổ chức và hiệu quả, đặc biệt trong những cuộc đối đầu có tính chất quyết định.

Vấn đề nằm ở chỗ đội tuyển Pháp lâu nay vẫn được biết đến với lối chơi tấn công cùng những ngôi sao hàng đầu thế giới. Họ từng có không ít trận đấu áp đảo và giành chiến thắng với cách biệt lớn. Bản thân Zidane cũng gắn liền với thứ bóng đá giàu tính tấn công, từ thời còn thi đấu cho đến giai đoạn dẫn dắt Real Madrid. Vì thế, việc đội tuyển Pháp khởi đầu dưới thời ông bằng 2 chiến thắng tối thiểu càng khiến người hâm mộ phải đặt câu hỏi về diện mạo mới của đội bóng.

Dĩ nhiên, 2 trận đấu là chưa đủ để kết luận Zidane sẽ theo đuổi lâu dài lối chơi thực dụng này. Khi gánh trên vai sức ép thành tích ở đội tuyển quốc gia, việc lựa chọn cách tiếp cận an toàn, đi từng bước chắc chắn cũng là điều dễ hiểu. Với Zidane, điều quan trọng trước mắt có lẽ không phải là đội tuyển Pháp thắng theo cách nào, mà là họ tiếp tục giành được những kết quả tích cực.

Còn với người hâm mộ, họ hoàn toàn có quyền chờ đợi nhiều hơn ở một đội tuyển sở hữu lực lượng giàu sức tấn công như Pháp. Zidane có thể lựa chọn sự thực dụng, sự kiểm soát hay bóng đá tấn công; cuối cùng, hiệu quả và thành công của đội tuyển mới là thước đo cho những lựa chọn ấy.