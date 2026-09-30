HLV Kim Sang Sik: Tiếc nuối, nhận trách nhiệm sau trận thua Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam không thể giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước Thái Lan.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi người hâm mộ và nhận trách nhiệm về kết quả.

Việt Nam thua Thái Lan 0-2 mất vé dự chung kết FIFA ASEAN CUP 2026. Ảnh: Phạm Đình.

“Tôi xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình. Tôi đã chuẩn bị những phương án chiến thuật khác nhau cho hai hiệp đấu, nhưng kết quả cuối cùng thật đáng tiếc với chúng tôi”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hiệp một, đặc biệt ở khu vực giữa sân. Vì vậy, ông điều chỉnh nhân sự và cách vận hành tuyến tiền vệ.

HLV Kim Sang Sik nhận trách nhiệm sau thất bại 0-2 trước Thái Lan. Ảnh: Phạm Đình.

“Các cầu thủ đã thi đấu tốt và thực hiện đúng chỉ đạo của tôi. Sang hiệp hai, khi nhận thấy Thái Lan bộc lộ những khoảng trống, chúng tôi thay đổi cách tiếp cận ở hàng công theo hướng chi tiết và khác biệt hơn. Tuy nhiên, đội tuyển vẫn không thể ghi bàn”, ông Kim nói.

HLV Kim Sang Sik thẳng thắn nhận trách nhiệm: “Mọi thứ được sắp đặt theo ý tưởng của tôi. Trách nhiệm cuối cùng của kết quả này là của tôi, với tư cách HLV trưởng. Tôi cảm thấy rất tiếc và xấu hổ vì đội không thể ghi bàn”.

Thấy gì sau thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan?

Trước câu hỏi về sự vắng mặt của Xuân Son, HLV Kim Sang Sik cho rằng tiền đạo này có thể tạo ra khác biệt nếu có mặt trên sân, nhưng không muốn phụ thuộc vào một cá nhân.

Dấu hỏi trên hàng công ĐT Việt Nam sau khoảng trống Xuân Son để lại. Ảnh: Phạm Đình.

“Nếu ở trên sân, Xuân Son có thể ghi bàn, nhưng đó chỉ là có thể. Tôi vẫn cần thận trọng khi thiếu vắng Xuân Son và tiếp tục hướng tới trận gặp Pakistan. Các cầu thủ khác đều rất quan trọng và họ đang nỗ lực hết mình”, ông nói.

HLV Kim Sang Sik cũng thừa nhận sự khác biệt về lực lượng tại FIFA ASEAN Cup 2026. Theo ông, Thái Lan và một số đội tuyển đã sử dụng nhiều cầu thủ chất lượng hơn so với các giải đấu trước, qua đó nâng cao đáng kể sức mạnh đội hình.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam có nhiều thay đổi về nhân sự. “Tôi cũng muốn lưu ý rằng có lẽ khâu chuẩn bị thực tế của chúng ta còn hơi thiếu sót”, HLV Kim Sang Sik nhận định.

ĐT Việt Nam còn nhiều việc phải làm sau FIFA ASEAN CUP 2026. Ảnh: Phạm Đình.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng giải đấu vẫn chưa kết thúc và đội tuyển Việt Nam cần hướng tới trận đấu tiếp theo với Pakistan.