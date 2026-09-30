HLV Kim Sang Sik đứt chuỗi 27 trận bất bại cùng ĐT Việt Nam

Trước cuộc đối đầu Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu chuỗi 27 trận liên tiếp không thua dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Chuỗi trận này được nối dài sau chiến thắng 1-0 trước Philippines ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, với bàn thắng duy nhất của Nguyễn Đình Bắc ở phút 25.

Đây là thành tích đặc biệt ấn tượng kể từ khi HLV Kim Sang Sik được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào năm 2024.

Trước đó, kỷ lục bất bại liên tiếp của đội tuyển Việt Nam là 18 trận, được thiết lập trong giai đoạn 2016-2018 dưới thời các HLV Nguyễn Hữu Thắng, Mai Đức Chung và Park Hang Seo.

Tuyển Việt Nam đứt mạch bất bại dưới thời Kim Sang Sik. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, chuỗi trận ấn tượng của HLV Kim Sang Sik cuối cùng đã dừng lại trước Thái Lan. Ở trận đấu diễn ra tối 29/9 tại Indonesia, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-2.

Sarach Yooyen mở tỷ số cho Thái Lan bằng cú sút xa ở phút 10, trước khi Chaiyaphon Otton ấn định chiến thắng cho Thái Lan trong những phút cuối trận.

Thất bại này cũng là trận thua đầu tiên của HLV Kim Sang Sik kể từ khi ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Đồng thời, Thái Lan đã giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 sau hai trận toàn thắng ở bảng B, trong khi Việt Nam không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Thái Lan bước vào trận đấu này với lực lượng mạnh nhất và quyết tâm giành chiến thắng sau thất bại trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Championship 2026.

Việt Nam từng vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 để bảo vệ thành công chức vô địch khu vực hồi tháng 8.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chịu một số tổn thất về lực lượng. Nguyễn Xuân Son dính chấn thương gân kheo và phải rời sân trong trận thắng Philippines, còn trước cuộc đối đầu Thái Lan, đội hình của HLV Kim Sang Sik cũng không có đầy đủ những nhân tố quan trọng.

Trong trận đấu này, Việt Nam cũng có thời điểm tạo được sức ép và đưa bóng vào lưới Thái Lan nhưng bàn thắng của Nguyễn Tài Lộc ở phút 37 không được công nhận sau khi VAR xác định có lỗi việt vị trước đó.

Sau giờ nghỉ, Hoàng Đức, Đình Bắc và các đồng đội tiếp tục tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Thái Lan.

Thất bại trước Thái Lan cũng phơi bày một số vấn đề mà HLV Kim Sang Sik cần giải quyết.

Khả năng tấn công của Việt Nam chưa tạo được đủ tốc độ và tính đột biến trước một đối thủ tổ chức tốt, trong khi khả năng kết nối giữa các vị trí vẫn cần được cải thiện khi đội hình có nhiều thay đổi.

Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn còn mục tiêu phía trước. Ở lượt trận cuối bảng B, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ gặp Pakistan vào ngày 2/10. Việt Nam chỉ cần giành một trận hòa để chắc chắn kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai và giành quyền vào trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026.