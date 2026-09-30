Hậu vệ Thái Lan: 'Chúc Xuân Son mau khỏe'

Manuel Tom Bihr giúp tuyển Thái Lan giữ sạch lưới trước Việt Nam. Ảnh: Changsuek.

Manuel Tom Bihr dành lời động viên cho Xuân Son sau trận Thái Lan thắng Việt Nam 2-0 tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trung vệ gốc Đức cho rằng sự vắng mặt của tiền đạo sinh năm 1997 là tổn thất với Việt Nam, nhưng không vì thế mà Thái Lan có một trận đấu dễ dàng hơn.

“Tôi chúc Son sớm hồi phục chấn thương. Cậu ấy là cầu thủ chất lượng. Việc tuyển Việt Nam thiếu Son không giúp Thái Lan dễ chơi hơn, bởi họ vẫn có nhiều tiền đạo chất lượng”, Bihr chia sẻ tại khu vực phỏng vấn nhanh trên sân Si Jalak Harupat, Bandung.

Ngoài Xuân Son, tuyển Việt Nam còn thiếu đội trưởng Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Văn Vĩ vì chấn thương. Bihr cho biết anh hiểu Việt Nam không có lực lượng tốt nhất và mong hai đội sẽ có dịp tái đấu khi đều sở hữu đội hình mạnh.

“Tôi biết nhiều trụ cột của tuyển Việt Nam vắng mặt ở giải này. Tôi chúc họ mau hồi phục và hy vọng hai đội có thể gặp lại nhau khi cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều có lực lượng tốt nhất”, anh nói.

Dù không ghi bàn, Việt Nam vẫn tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Theo Bihr, đội bóng của HLV Kim Sang-sik thiếu một chút may mắn trong khâu dứt điểm.

“Việt Nam có khoảng hai hoặc ba cơ hội nguy hiểm. Nếu may mắn hơn, họ đã có thể ghi bàn”, trung vệ sinh năm 1993 nhận xét.

Về màn trình diễn của Thái Lan, Bihr thừa nhận đội nhà có thời điểm giữ cự ly chưa tốt, nhưng đã kịp điều chỉnh để bảo vệ lợi thế. “Tôi rất tự hào. Trong trận, đôi khi chúng tôi chưa giữ được cự ly đội hình đủ chặt, nhưng toàn đội phản ứng tốt và sau đó phòng ngự khá chắc chắn”, anh chia sẻ.

Bihr cũng không muốn phân biệt đây là đội hình chính hay phụ của hai đội. Theo anh, một khi đã được triệu tập lên tuyển quốc gia, mỗi cầu thủ đều phải đủ năng lực để thi đấu.

“Tôi không xem đây là đội hình phụ hay chính. Khi bạn được đại diện cho quốc gia, bạn là một cầu thủ giỏi. Với tôi, đây đơn giản là trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan”, Bihr nói.

Thái Lan đã giữ sạch lưới ở cả hai trận đầu FIFA ASEAN Cup 2026 dù thiếu Jonathan Khemdee, một trong những trung vệ quan trọng phải rời đội trước giải vì chấn thương. Khi được hỏi về khả năng vận hành của hàng thủ, Bihr cho rằng yếu tố quyết định nằm ở cách tổ chức chung hơn là từng cá nhân.

“Vấn đề không phải ai thi đấu, mà là chiến thuật của HLV. Tôi từng chơi cùng nhiều trung vệ khác nhau, nên việc hệ thống vận hành thế nào phụ thuộc nhiều vào cách tiếp cận trận đấu của ban huấn luyện”, anh cho biết.

Ở lượt cuối, Thái Lan sẽ gặp Philippines lúc 16h ngày 2/10 trên sân Si Jalak Harupat. Bihr khẳng định toàn đội vẫn giữ mục tiêu giành chiến thắng dù đã có lợi thế lớn trong cuộc đua ở bảng B.

“Chúng tôi rất chờ đợi trận đấu này. Philippines là đối thủ mạnh, nhưng Thái Lan sẽ vào sân với mục tiêu chiến thắng”, Bihr nói.