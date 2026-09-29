Tuyển Việt Nam thua Thái Lan, hết cơ hội vào Chung kết FIFA ASEAN Cup

Tuyển Việt Nam bước vào trận gặp Thái Lan thuộc lượt trận hai Vòng bảng FIFA ASEAN Cup lúc 19h30 tối 29/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung (Indonesia) mà không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son. Cầu thủ nhập tịch gốc Brazil bị chấn thương cơ đùi sau trận ra quân gặp Philippines hôm 26/9 và phải nghỉ thi đấu khoảng 4-6 tuần.

Quãng thời gian đầu hiệp một, tuyển Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Thái Lan mới là đội có được bàn mở tỷ số ở phút 10. Sarach Yooyen tung ra cú sút xa đưa bóng đi nhanh và mạnh, không cho thủ thành Lê Giang Patrik cơ hội cản phá.

Sau khi bị thủng lưới, tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình nhằm nhanh chóng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các học trò của HLV Kim Sang Sik gặp rất nhiều khó khăn trong việc giành lại bóng trong chân các cầu thủ Thái Lan. Phút 25, Cao Pendant Quang Vinh có cơ hội để ghi bàn gỡ hòa. Đáng tiếc là cú dứt điểm trong vòng cấm của cầu thủ này đưa bóng đi quá cao.

Ở phút 36, Nguyễn Tài Lộc đưa bóng vào lưới tuyển Thái Lan nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Sarach Yooyen là người mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Thái Lan

Ngay khi hiệp hai bắt đầu, huấn luyện viên (HLV) Kim Sang Sik tung bộ ba Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hoàng Đức và Williams Minh Hoàng vào sân để tăng cường hàng công cho tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, tuyển Thái Lan mới là đội tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên trong hiệp hai. Phút 52, Sarach Yooyen đá phạt từ cự ly hơn 20 m, đưa bóng trúng cột dọc khung thành tuyển Việt Nam.

Sau đó, hàng phòng ngự Thái Lan chơi tập trung và ngăn chặn nhiều pha tấn công của tuyển Việt Nam. Các pha dứt điểm của Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đình Bắc đều không vượt qua được thủ thành Saranon Anuin.

Ở phút 80, thủ môn Lê Giang Patrik thi đấu xuất sắc khi cản phá được cú đánh đầu cận thành của Peeradol Chamratsamee.

Trong quãng thời gian bù giờ, tuyển Thái Lan tổ chức được pha phản công nhanh và Chaiyaphon Otton đã ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho Voi chiến.

Với thất bại trước Thái Lan, tuyển Việt Nam đã hết cơ hội giành quyền vào Chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Sau hai lượt trận, Thái Lan dẫn đầu bảng B với 6 điểm, Việt Nam đứng thứ hai với 3 điểm, trong khi Philippines và Pakistan cùng có 1 điểm. Ở lượt cuối, ngay cả khi Việt Nam thắng Pakistan để có 6 điểm và Thái Lan thua Philippines, hai đội vẫn bằng điểm nhưng Thái Lan xếp trên nhờ thành tích đối đầu khi đã thắng Việt Nam 2-0.

Do chỉ đội đứng đầu bảng giành vé vào Chung kết, thầy trò HLV Kim Sang Sik không còn khả năng cạnh tranh ngôi đầu và sẽ hướng tới vị trí thứ hai bảng B. Đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại Vòng bảng FIFA ASEAN Cup là tuyển Pakistan. Màn so tài này sẽ diễn ra vào lúc 16h ngày 2/10 tới.

Tỷ số tuyển Thái Lan vs tuyển Việt Nam: 2-0.

Bàn thắng tuyển Thái Lan vs tuyển Việt Nam:

Tuyển Thái Lan: Sarach Yooyen (10’), Chaiyaphon Otton (90+4’).

Đội hình ra sân tuyển Thái Lan vs tuyển Việt Nam:

Tuyển Thái Lan: Saranon Anuin, Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Peeradol Chamratsamee, Supachai Chaided, Nicholas Mickelson, Kritsada Kaman, Chanathip Songkrasin, Suphanan Bureerat.

Tuyển Việt Nam: Lê Giang Patrik, Lê Ngọc Bảo, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Adou Leygley Minh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Tài Lộc, Trương Tiến Anh, Võ Hoàng Minh Khoa, Bùi Hoàng Việt Anh, Phan Tuấn Tài.