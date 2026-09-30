Đình Bắc: 'Không thể thắng mãi được'

Video: Việt Nam 0-2 Thái Lan.

Sau khi đội tuyển Việt Nam để thua 0-2 trước Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không giấu được sự thất vọng. Tuy nhiên, đội phó tuyển Việt Nam cho rằng toàn đội cần sớm gác lại kết quả không như mong muốn để hướng tới trận đấu tiếp theo.

“Tôi và toàn đội đều là những cầu thủ chuyên nghiệp. Bóng đá không thể thắng mãi được. Chúng tôi sẽ phải quay lại tập luyện để chuẩn bị thật tốt cho trận đấu ngày 2/10”, tiền đạo sinh năm 2004 nói.

Trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn trong việc tận dụng những tình huống có thể tạo ra khác biệt. Trong khi đó, đối thủ cho thấy sự hiệu quả để ghi 2 bàn và bảo toàn lợi thế đến hết trận.

Trận thua Thái Lan khiến mạch bất bại của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik dừng lại ở con số 27.

Sarach Yooyen là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Thái Lan ở ngay phút thứ 10. Việt Nam có bàn thắng ở phút 37, tuy nhiên, VAR xác định cầu thủ Việt Nam việt vị nên bàn thắng bị hủy. Hy vọng có điểm của thầy trò HLV Kim Sang-sik tan vỡ ở phút 90+4 khi Chaiyaphon Otton tận dụng pha phản công để ghi bàn ấn định tỷ số 2-0.

“Đương nhiên tôi buồn vì đội hôm nay có kết quả không được như ý. Để nói điều gì khiến toàn đội nhận thất bại, tôi nghĩ nên để mọi người phân tích về trận đấu.

Tôi nghĩ toàn đội hôm nay có một trận đấu tốt. Chỉ là chúng tôi tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng. Khi toàn đội không ghi được bàn thắng thì sau đó lại nhận bàn thua. Thất bại này sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn”, Đình Bắc chia sẻ.

Đình Bắc cũng gửi lời tới người hâm mộ sau thất bại của đội tuyển. Anh mong nhận được sự đồng hành, cổ vũ trong thời điểm toàn đội cần nhanh chóng lấy lại tinh thần.

“Thật sự lúc này tôi không biết nói gì hơn. Tôi chỉ hy vọng người hâm mộ luôn ủng hộ và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Anh em cầu thủ và toàn đội sẽ luôn cố gắng thi đấu, cống hiến hết mình cho người hâm mộ”, Đình Bắc nói.

Trận thua Thái Lan cũng khiến mạch bất bại của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik dừng lại ở con số 27, kéo dài từ năm 2024. Kết quả này đồng thời khiến đội tuyển không còn khả năng tranh vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup, do kém Thái Lan 3 điểm và bất lợi về thành tích đối đầu.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn