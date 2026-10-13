Chăm lo thiết thực cho lao động nữ

Đại diện Công đoàn Công ty cổ phần Đồng Phú Cường (xã Thống Nhất) trao quà dịp 20-10 cho người lao động.

Từ các chính sách phúc lợi đến hoạt động chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nuôi con nhỏ, nhiều chương trình đã góp phần giúp nữ công nhân an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với DN.

Quan tâm từ những nhu cầu thiết thực

Để chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, lãnh đạo Công ty cổ phần Đồng Phú Cường (xã Thống Nhất) phối hợp với Công đoàn cơ sở đến các xưởng sản xuất chúc mừng, tặng quà cho LĐN toàn công ty. Hiện DN có hơn 80% LĐN trong tổng số hơn 2,6 ngàn người lao động. Những phần quà tuy không lớn về giá trị nhưng đã động viên, giúp người lao động cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ Công đoàn và DN.

Chị Lê Thị Thu Hồng, công nhân Công ty cổ phần Đồng Phú Cường chia sẻ: “Đối với LĐN, vào những dịp lễ dành riêng cho mình, ai cũng mong nhận được sự quan tâm, động viên từ công ty và Công đoàn. Món quà dù nhỏ nhưng ý nghĩa, mang lại niềm vui lớn khi Công đoàn trực tiếp đến từng xưởng sản xuất để chúc mừng, trao quà, giúp công nhân cảm nhận được không khí ngày lễ ngay tại nơi làm việc”.

Tại nhiều DN, hoạt động chăm lo LĐN ngày càng đa dạng, phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu thực tế. Bên cạnh thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật, nhiều Công đoàn cơ sở chủ động tham mưu người sử dụng lao động cải thiện điều kiện làm việc, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; tặng quà nhân dịp lễ, Tết và tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Công tác chăm lo còn được cụ thể hóa bằng những chương trình lâu dài như: bố trí phòng vắt, trữ sữa cho LĐN đang nuôi con nhỏ; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, trang bị kiến thức chăm sóc, nuôi dạy con và xây dựng gia đình hạnh phúc. Các hoạt động biểu dương, khen thưởng nữ công nhân tiêu biểu và phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà được duy trì hằng năm, góp phần ghi nhận nỗ lực của chị em trong lao động sản xuất và cuộc sống.

Bà Đặng Thị Thơm, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dona Pacific Việt Nam (xã Bình Minh) cho biết: Công tác chăm lo LĐN tại DN được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tăng cường sự gắn kết giữa người lao động. Hằng năm, Công đoàn tổ chức các hội thi nữ công gia chánh, các giải thể thao, văn hóa; đồng thời phối hợp thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ LĐN mang thai, nuôi con nhỏ. Qua đó góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, bình đẳng, tạo điều kiện để nữ công nhân phát huy năng lực, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với DN.

Đối với LĐN, nhất là những người đang nuôi con nhỏ, cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình luôn là một thách thức. Vì vậy, sự quan tâm kịp thời từ DN và tổ chức Công đoàn có ý nghĩa quan trọng, giúp họ giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Bà Đặng Thị Thơm cho hay: Những phần quà hỗ trợ khi gặp khó khăn, sự sẻ chia lúc ốm đau hay việc kịp thời giải đáp vướng mắc về chế độ, chính sách đều là những việc làm thiết thực, giúp LĐN cảm nhận rõ hơn sự đồng hành của tổ chức Công đoàn.

Tạo điều kiện để lao động nữ phát triển

Bên cạnh chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của LĐN là nhiệm vụ quan trọng của các cấp Công đoàn. Trong đó, việc giám sát thực hiện các chế độ liên quan đến LĐN, nhất là chế độ thai sản, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện làm việc và các quy định về bình đẳng giới được quan tâm thường xuyên. Hoạt động này được đẩy mạnh thông qua đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho LĐN.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Tin, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất đồ mộc Chien Việt Nam (phường Tam Phước), thông qua các buổi đối thoại, Công đoàn cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ đoàn viên, kịp thời đề xuất DN giải quyết những vấn đề phát sinh. Đặc biệt, đối với LĐN đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ, việc bố trí công việc phù hợp, bảo đảm điều kiện an toàn, sức khỏe và thực hiện đầy đủ các chế độ là rất cần thiết. Đây cũng là trách nhiệm của DN, thể hiện sự tôn trọng đối với người lao động.

Cùng với đó, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai sâu rộng để nữ công nhân dễ tiếp cận, nhất là những người làm việc theo ca, ít có thời gian tham gia các buổi sinh hoạt tập trung. Việc tận dụng mạng xã hội, nhóm thông tin của Công đoàn cơ sở và các nền tảng số giúp thông tin về chính sách lao động, bảo hiểm xã hội, sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới được truyền tải nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Thị Bích Thủy cho biết: Vào ngày 17-10 tới, đơn vị sẽ tổ chức chương trình Điểm hẹn công nhân với chủ đề Làm chủ cảm xúc - Chìa khóa thành công nơi làm việc. Chương trình tập trung trao đổi về những cảm xúc thường gặp trước áp lực công việc, gia đình; kỹ năng ứng phó với căng thẳng, bất đồng và các tình huống thường xảy ra tại nơi làm việc. Đồng thời chương trình đề cập vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống tinh thần, hỗ trợ, đồng hành và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên.

Chăm lo tốt cho LĐN mang lại lợi ích thiết thực cho cả người lao động và DN. Khi được bảo đảm quyền lợi, quan tâm đến sức khỏe và tạo điều kiện phát triển, nữ công nhân sẽ yên tâm làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng công việc và gắn bó hơn với DN. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai BÙI THỊ BÍCH THỦY

Để LĐN ngày càng chủ động, tự tin làm chủ công việc, các cấp Công đoàn cần khuyến khích chị em học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tiếp cận công nghệ mới và tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Qua đó tạo điều kiện để LĐN phát huy năng lực, nâng cao thu nhập, từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong DN và xã hội.