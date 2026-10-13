Hợp lực, hiến kế cùng Đà Nẵng tăng trưởng bền vững

Hiệp hội ký kết quy chế phối hợp làm việc với Sở Tài chính (TP Đà Nẵng) nhằm tháo gỡ các khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp.

- PV: Nhìn lại chặng đường sau khi sáp nhập Đà Nẵng và Quảng Nam (TP Đà Nẵng mới), ông cho biết những dấu ấn nổi bật nhất mà cộng đồng doanh nghiệp thành phố đã đạt được?

* Ông Trần Quốc Bảo: Dấu ấn lớn nhất không chỉ nằm ở kết quả sản xuất, kinh doanh, mà còn ở tinh thần chủ động thích ứng, đoàn kết và khát vọng phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trong một không gian kinh tế mới. Đà Nẵng mới mở ra dư địa phát triển rộng lớn hơn, kết nối thế mạnh về dịch vụ, du lịch, thương mại, công nghệ cao của Đà Nẵng với công nghiệp, cơ khí, chế biến, nông nghiệp và kinh tế di sản của Quảng Nam. Cộng đồng doanh nghiệp đang từng bước mở rộng liên kết, tìm kiếm đối tác và khai thác những cơ hội mới. Điều đáng ghi nhận là dù còn nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi, doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm và đóng góp cho ngân sách, an sinh xã hội. Đây chính là nền tảng quan trọng để hình thành một cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng mới có quy mô lớn hơn, sức cạnh tranh cao hơn và khát vọng vươn xa hơn.

- PV: Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền thành phố đã có nhiều chương trình làm việc, hành động quyết liệt để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Ông có thể chia sẻ thêm về những chuyển biến và kết quả đạt được?

* Ông Trần Quốc Bảo: Từ tháng 5-2026 đến nay, trên cơ sở các nội dung do Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng tổng hợp, đề nghị, Chủ tịch UBND thành phố đã trực tiếp đối thoại với 47 tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến 76 nội dung dự án. Hơn 60 báo cáo gửi cho UBND thành phố, các sở ngành, hàng trăm lượt doanh nghiệp khó khăn đã được các sở ngành và UBND thành phố tập trung công tác tháo gỡ.

Đây là bước tiến khác biệt và đặc biệt. Hàng tuần Chủ tịch thành phố và lãnh đạo các sở ngành cùng ngồi với lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp và giải quyết từng trường hợp kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp để tháo gỡ cho doanh nghiệp. Chính việc phản hồi thường xuyên sau đối thoại cũng giúp doanh nghiệp nắm được tiến độ phối hợp, bổ sung thông tin và hạn chế thời gian chờ đợi.

Theo kế hoạch tổ chức đối thoại giai đoạn 2026- 2030, các cơ quan chuyên môn phải tiếp nhận, giải quyết và trả lời kịp thời những kiến nghị thuộc lĩnh vực phụ trách, nội dung vượt thẩm quyền được báo cáo UBND thành phố xem xét. Sở Tài chính làm đội ngũ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả

- PV: Hiệp hội được xem là cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Do đó, Hiệp hội sẽ có những giải pháp hay chương trình hành động cụ thể nào trong việc kiến nghị xây dựng một môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi hơn?

* Ông Trần Quốc Bảo: Trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, thiết lập cơ chế tiếp nhận, tổng hợp và phân loại kiến nghị của doanh nghiệp theo từng lĩnh vực; phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi tiến độ xử lý, công khai kết quả và kiên trì đeo bám những vấn đề còn tồn đọng.

Thứ hai, Hiệp hội chủ động đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách; kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, bảo đảm tính minh bạch, nhất quán trong thực thi chính sách và bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực phát triển. Thứ ba, tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng, xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực quản trị, qua đó giúp cộng đồng doanh nghiệp không chỉ tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn nâng cao sức cạnh tranh lâu dài.

- PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Tấn Việt (thực hiện)