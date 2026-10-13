Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giải quyết đến cùng những vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm﻿ chủ trì gặp mặt đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu. Ảnh: Nhân Dân

Chiều 12/10, tại Hà Nội, nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 170 đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

THÁO GỠ THỰC CHẤT VƯỚNG MẮC, GIẢM CHI PHÍ CHO DOANH NGHIỆP

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, duy trì sản xuất, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và bảo đảm an sinh xã hội.

Nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định những mục tiêu này phải được hiện thực hóa bằng chương trình, dự án, sản phẩm và năng lực cụ thể.

Đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Nhân Dân

Đất nước cần thêm những doanh nghiệp làm chủ công nghệ, những thương hiệu được tin cậy và mạng lưới sản xuất có sức cạnh tranh quốc tế. Sự trưởng thành của doanh nghiệp trong 5-10 năm tới phải được thể hiện bằng năng suất, chất lượng việc làm và vị thế trên thị trường.

Chia sẻ với những khó khăn, áp lực của cộng đồng doanh nghiệp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, dù đã có nhiều nỗ lực cải cách hành chính, cắt giảm thời gian và chi phí tuân thủ, kết quả vẫn cần được kiểm chứng trong thực tiễn, nhất là ở khâu thực thi và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước phải giải quyết đến cùng những vướng mắc, chấn chỉnh những bất cập thuộc trách nhiệm của mình; doanh nghiệp phải chủ động đổi mới, vươn lên. Niềm tin phải được bồi đắp từ hai phía: Nhà nước bảo vệ quyền hợp pháp, thực hiện đúng cam kết; doanh nghiệp đầu tư lâu dài, tuân thủ pháp luật và chia sẻ trách nhiệm với người lao động, cộng đồng.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu củng cố niềm tin, bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi, minh bạch, công bằng, chi phí thấp; tháo gỡ thực chất những vướng mắc của doanh nghiệp.

Chính sách phải nhất quán, được tham vấn, đánh giá tác động và có lộ trình phù hợp. Pháp luật phải được hướng dẫn kịp thời, thực thi thống nhất, bảo vệ quyền sở hữu, quyền kinh doanh, hợp đồng và thành quả làm giàu chính đáng. Đồng thời, cần phân biệt rõ rủi ro kinh doanh với hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; tập trung xử lý những vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng với trách nhiệm và thời hạn rõ ràng, ưu tiên các dự án sớm tạo năng lực sản xuất mới.

Cùng với đó, đẩy mạnh liên thông thủ tục, dữ liệu, giảm thực chất giấy tờ, thời gian và chi phí cho doanh nghiệp; tăng cường hướng dẫn, cảnh báo sớm để hạn chế rủi ro vi phạm pháp luật; xử lý cán bộ nhũng nhiễu, trục lợi, khắc phục tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị xây dựng Chiến lược thương hiệu quốc gia với tầm nhìn dài hạn, dựa trên năng lực cạnh tranh thực chất của doanh nghiệp.

LẤY CÔNG NGHỆ, CON NGƯỜI VÀ QUẢN TRỊ LÀM TRỌNG TÂM

Định hướng phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị doanh nghiệp minh bạch tài chính, sử dụng hiệu quả nguồn lực; lấy công nghệ, con người và quản trị làm trọng tâm, kiên trì đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra những sản phẩm có giá trị.

Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo phải đóng góp trực tiếp vào nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Khát vọng phát triển phải được thể hiện bằng năng lực làm chủ công nghệ và kết quả thực tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Nhân Dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với trường đại học, viện nghiên cứu, từ khâu đặt hàng nghiên cứu đến ứng dụng, phát triển thị trường; đồng thời tháo gỡ vướng mắc về tài chính, tài sản trí tuệ và cơ chế chia sẻ lợi ích.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, cần sử dụng hiệu quả nguồn lực, tập trung vào các lĩnh vực then chốt, hạ tầng thiết yếu, công nghệ nền tảng; gắn quyền chủ động với trách nhiệm giải trình và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi sản xuất.

Đồng thời, tăng cường liên kết với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng tạo đơn hàng, nâng cao kỹ năng, chuyển giao công nghệ và phát triển năng lực sản xuất trong nước.

Nhà nước cần bảo đảm mua sắm công minh bạch, cạnh tranh; tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn lực, hỗ trợ hộ kinh doanh về kế toán, quản trị, nền tảng số và thị trường để phát triển thành doanh nghiệp.

Về hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị doanh nghiệp chủ động đa dạng hóa thị trường, nguồn cung, làm chủ các khâu quan trọng trong chuỗi giá trị; tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại, bảo vệ tài sản trí tuệ, giữ uy tín về chất lượng, xuất xứ và thực hiện nghiêm các cam kết.

Các cơ quan đối ngoại, thương mại và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần tăng cường cung cấp thông tin, cảnh báo rủi ro, kết nối thị trường và bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Cùng với phát triển sản xuất, doanh nghiệp phải bảo đảm quyền lợi người lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, sử dụng tài nguyên có trách nhiệm và gắn bó với cộng đồng.

CHUYỂN HÓA NGHỊ QUYẾT THÀNH THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT MỚI

Đề cập những chủ trương lớn của Đảng về phát triển kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trong gần hai năm qua, Trung ương Đảng đã ban hành hệ thống nghị quyết nhằm mở đường, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.

Đặc biệt, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV vừa thông qua Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, theo đó khuyến khích đảng viên làm giàu chính đáng, gắn với giữ vững bản chất của Đảng, xây dựng Đảng trong khu vực ngoài nhà nước và liêm chính công vụ, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Nhân Dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nếu các nghị quyết, quy định được triển khai đồng bộ, chuyển hóa thực chất thành thể chế, chính sách, dự án và năng lực sản xuất mới, sẽ tạo thành hệ thống động lực bổ trợ lẫn nhau, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, đưa đất nước bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với chất lượng và năng lực cạnh tranh cao hơn.

Để thực hiện mục tiêu này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy, chính quyền thực hiện nhất quán các định hướng, thường xuyên đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp theo đúng pháp luật; bảo đảm hoạt động phục vụ doanh nghiệp thông suốt trong quá trình phân cấp, phân quyền và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các hiệp hội ngành nghề cần nâng cao chất lượng phản biện chính sách dựa trên dữ liệu và thực tiễn; nhận diện vướng mắc chung, theo dõi kiến nghị đến khi được giải quyết và phản hồi trung thực kết quả.

Đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu, tiếp thu; đối với những nội dung chưa thấy thuyết phục cần trao đổi lại trên tinh thần cầu thị.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn trân trọng sự cống hiến, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện để doanh nhân phát huy tài năng, làm giàu chính đáng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng doanh nhân nuôi dưỡng khát vọng lớn, kiên trì xây dựng doanh nghiệp và thương hiệu bằng chất lượng, năng lực và chữ tín, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng 227 doanh nghiệp vừa được Chính phủ công nhận có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.