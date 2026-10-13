Xuất khẩu nông sản chạy nước rút về đích

Từng trải qua những thất bại, thậm chí bị lừa đảo trong quá trình kinh doanh, ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phúc Sinh, Phúc Sinh là đơn vị đi sớm nên đã vấp ngã trước và rút ra nhiều bài học.