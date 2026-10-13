Xuất khẩu nông sản chạy nước rút về đích
Với kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng năm 2026 đã thu về 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ, ngành nông nghiệp có cơ sở để hoàn thành và vượt mục tiêu 74,2 tỷ USD trong năm. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng kim ngạch mà phải nâng vị thế của các ngành hàng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Vì thế 3 tháng cuối năm sẽ là chặng nước rút quyết định khả năng về đích của xuất khẩu nông sản.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/xuat-khau-nong-san-chay-nuoc-rut-ve-dich/7397.html