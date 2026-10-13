Giá nông sản hôm nay (13/10): Giá cà phê dao động trong khoảng 92.200 - 93.000 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

Ngày 13/10, giá các mặt hàng nông sản chủ lực có xu hướng biến động không đáng kể tại thị trường trong nước.

GIÁ GẠO ỔN ĐỊNH

Giá lúa gạo hôm nay (13/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch mua bán ít. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.700 - 8.750 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 5.900 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg.

Giá gạo lại duy trì ổn định

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.700 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.300 - 8.600 đồng/kg. Hiện tấm thơm 3 - 4 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.300 - 7.650 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo bình giá so với cuối tuần. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 15.000 - 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp đi ngang so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 5.900 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 440 - 445 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 526 - 530 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 368 - 372 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm của nước này tiếp tục duy trì mức cao nhất trong số các nước xuất khẩu hàng đầu, khoảng 477 - 481 USD/tấn.

Giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan cũng không biến động, dao động trong khoảng 419 - 423 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm của được chào bán ở mức 375 - 379 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm đạt 377 - 381 USD/tấn.

GIÁ CÀ PHÊ ĐI NGANG

Khảo sát tại các vùng trồng cà phê trọng điểm cho thấy, giá thu mua trong nước hiện phổ biến từ 92.200 - 93.000 đồng/kg, chưa xuất hiện biến động đáng kể so với hôm qua.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng duy trì ở mức 93.000 đồng/kg. Ở khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá thu mua cũng đạt 93.000 đồng/kg, thuộc nhóm cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Giá cà phê trong nước hôm nay chưa xuất hiện biến động đáng kể so với hôm qua

Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giá khoảng 92.200 đồng/kg tại khu vực khảo sát, thấp hơn các vùng trồng còn lại.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica ghi nhận diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng cà phê Robusta giao tháng 11/2026 đứng ở mức 3.470 USD/tấn, gần như không thay đổi so với cuối tuần liền trước. Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng nhẹ 6 USD/tấn, tương đương 0,2%, đạt 3.454 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2027 ở mức 286,95 US cent/pound, tương đương 2,8695 USD/pound. Hợp đồng giao tháng 5/2027 đạt 279,8 US cent/pound.

GIÁ TIÊU ÍT BIẾN ĐỘNG

Khảo sát tại các vùng trồng hồ tiêu trọng điểm cho thấy, giá thu mua hôm nay không thay đổi so với phiên trước, sau khi đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg vào ngày 12/10.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu tiếp tục duy trì mức 140.000 đồng/kg, cao nhất trong các địa phương được khảo sát. Đắk Lắk đứng thứ hai với giá 138.500 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM), hồ tiêu được thu mua ở mức 137.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng ghi nhận mức 136.500 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm địa phương khảo sát. Như vậy, giá tiêu trong nước hiện dao động từ 136.500 - 140.000 đồng/kg, duy trì mặt bằng sau phiên tăng đầu tuần.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia xuất khẩu lớn cũng chưa ghi nhận thay đổi đáng kể.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia duy trì ở mức 6.834 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia đạt 9.200 USD/tấn. Tiêu đen ASTA 570 của Brazil được chào bán ở mức 5.800 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, giá xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l hiện đạt 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l ở mức 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Indonesia giữ mức 9.357 USD/tấn, Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn và Malaysia duy trì 12.100 USD/tấn.

GIÁ CAO SU ỔN ĐỊNH

Trong nước, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với ngày trước đó. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tại thị trường trong nước bình ổn

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ổn định ở mức 446,50 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 450 Yên/kg, tăng 0,51%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,3 Baht (0,31%) lên mức 97,89 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 20.170 Nhân dân tệ/tấn, tăng 3,76%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 20.980 Nhân dân tệ/tấn, tăng 3,76%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 270,30 Cent/kg, tăng 4,36%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 266,10 Cent/kg, tăng 1,14%.

Sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường cao su kỳ hạn hôm nay, trong đó giá trên sàn SGX tăng mạnh nhất, còn sàn SHFE tăng đồng đều ở các hợp đồng được theo dõi. Sàn TOCOM kỳ hạn tháng 11 giữ nhịp ổn định và tăng nhẹ ở kỳ hạn tháng 12.

Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2026 dự báo đạt khoảng 15,32 triệu tấn, trong khi tiêu thụ ở mức 15,6 triệu tấn, khiến mức thiếu hụt nới rộng so với năm 2025.

GIÁ THỊT LỢN BIẾN ĐỘNG TRÁI CHIỀU

Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay có xu hướng điều chỉnh giảm nhẹ tại một số địa phương sau phiên phục hồi cuối tuần trước.

Cụ thể, Thái Nguyên và Bắc Ninh cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 53.000 đồng/kg. Trước đó, hai địa phương này đã tăng lên mức 54.000 đồng/kg, trở thành những điểm phục hồi hiếm hoi của thị trường sau nhiều phiên giảm liên tiếp.

Tuy nhiên, việc giá quay đầu đi xuống ngay cho thấy lực mua chưa đủ mạnh để duy trì xu hướng tăng.

Giá lợn hơi hôm nay biến động trái chiều tại miền Bắc và miền Trung, trong khi miền Nam đi ngang, mặt bằng giá từ 51.000 - 54.000 đồng/kg

Hiện giá lợn hơi miền Bắc dao động từ 52.000 - 54.000 đồng/kg. Trong đó, Hải Phòng và Điện Biên là hai địa phương duy nhất duy trì mức thu mua cao nhất 54.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Lào Cai tiếp tục ghi nhận mức thấp nhất khu vực, đạt 52.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại phổ biến ở mức 53.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay xuất hiện diễn biến trái chiều giữa Nghệ An và Đắk Lắk. Theo đó, Nghệ An tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá lợn hơi từ mức 51.000 đồng/kg lên 52.000 đồng/kg.

Đây là tín hiệu phục hồi đáng chú ý sau khi địa phương này cùng Hà Tĩnh ghi nhận mức giảm tới 4.000 đồng/kg trong tuần trước. Ngược lại, Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 51.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Đắk Lắk cùng Hà Tĩnh trở thành hai địa phương có giá lợn hơi thấp nhất cả nước.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức thu mua 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Những địa phương còn lại giao dịch phổ biến ở mức 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên hiện dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá thấp nhất trong ba miền.

Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay đồng loạt đi ngang. Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và TP Hồ Chí Minh cùng duy trì mức thu mua 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

An Giang và Cần Thơ giao dịch ổn định ở mức 53.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp và Vĩnh Long giữ mức thấp nhất 52.000 đồng/kg. Theo đó, giá lợn hơi miền Nam tiếp tục dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Tính chung cả nước, giá lợn hơi hôm nay vẫn duy trì mặt bằng giá từ 51.000 - 54.000 đồng/kg. Sau một tuần giảm mạnh, giá lợn hơi đã có dấu hiệu chững lại, nhưng những biến động trái chiều cho thấy xu hướng phục hồi chưa thực sự rõ ràng.

Theo khảo sát từ trang winmart.vn giá thịt lợn ghi nhận giữ giá ổn định, niêm yết trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg. Cụ thể, thịt lợn xay là sản phẩm có giá bán thấp nhất, duy trì mức 102.322 đồng/kg. Tiếp đó là các sản phẩm thịt nạc đùi, nạc vai lợn và chân giò rút xương, với giá bán lần lượt là 122.320 đồng/kg, 126.320 đồng/kg và 127.922 đồng/kg.

Như vậy, giá thịt lợn tại WinMart hiện dao động trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.