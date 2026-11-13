Chăm lo đời sống cho hội viên

Hội Cựu chiến binh xã Bảo Ái hiện có 946 hội viên, sinh hoạt tại 18 chi hội. Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm trong mọi hoạt động, hội thường xuyên nắm tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng gia đình để xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp. Từ đó, các phong trào thi đua không chỉ dừng ở vận động, tập hợp hội viên mà ngày càng vào chiều sâu, gắn với những nhu cầu thiết thực trong đời sống.

Hằng năm, ngoài ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo, hội vận động hội viên ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” gần 10 triệu đồng/năm để thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh nhân trong dịp lễ, Tết. Từ năm 2026 đến nay, các cấp hội đã giúp 15 gia đình thương binh, bệnh binh và 8 hộ xóa nhà dột nát, tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Ông Vũ Đức Đoàn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bảo Ái

Các phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được Hội Cựu chiến binh xã triển khai gắn với hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, khuyến khích hội viên phát huy tinh thần tự lực, vươn lên phát triển kinh tế.

Hội hiện quản lý 18 tổ tiết kiệm và vay vốn với trên 360 hộ vay, tổng dư nợ ủy thác hơn 21 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Nguồn vốn giúp hội viên đầu tư chăn nuôi, trồng rừng và phát triển dịch vụ.

Gia đình cựu chiến binh Phan Thị Quất ở thôn Ngòi Khang từng thuộc diện khó khăn. Nhờ được hỗ trợ vay vốn và hướng dẫn kỹ thuật, gia đình đã phát triển chăn nuôi, trồng rừng với đàn gà, vịt hơn 1.000 con và trên 2 ha rừng sản xuất. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm mô hình mang lại thu nhập hơn 150 triệu đồng, giúp gia đình ổn định cuộc sống và có điều kiện tái đầu tư sản xuất.

Cựu chiến binh Phan Thị Quất chia sẻ: "Kinh tế ngày càng ổn định nên gia đình tôi có điều kiện tái đầu tư sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến nay, toàn hội có 18 doanh nghiệp nhỏ và vừa do hội viên cựu chiến binh làm chủ, 15 hợp tác xã, 10 trang trại và 12 hộ kinh doanh, tạo việc làm cho hàng trăm lao động với mức thu nhập ổn định từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Qua khảo sát mới đây, toàn hội có trên 100 hộ hội viên đạt mức thu nhập từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng/năm và trên 30 hộ có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Hội Cựu chiến binh xã Bảo Ái còn chú trọng chăm lo đời sống hội viên, nhất là những người hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết, ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và hỗ trợ hội viên khi ốm đau, hoạn nạn được duy trì thường xuyên.

Đặc biệt, phong trào xây dựng “Nhà nghĩa tình đồng đội” đã giúp nhiều hội viên khó khăn về nhà ở có điều kiện ổn định cuộc sống.

Tháng 9/2026, gia đình cựu chiến binh Hoàng Văn Hân ở thôn Tân Lập vui mừng đón nhận căn nhà được sửa chữa từ sự chung tay của hội, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, gia đình, dòng họ và Nhân dân địa phương.

Cựu chiến binh Hoàng Văn Hân chia sẻ: "Nhà cũ đã xuống cấp nhiều năm, mỗi khi mưa bão, gia đình tôi rất lo lắng. Kinh tế khó khăn, tuổi đã cao nên chúng tôi chỉ mong có chỗ ở an toàn. Giờ đây, mong ước đã thành hiện thực nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, ngành và đồng đội".

Không chỉ chăm lo đời sống hội viên, Hội Cựu chiến binh xã Bảo Ái còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh, trật tự, gương mẫu trong các phong trào ở địa phương.

Từ năm 2026 đến nay, toàn hội có 35 gia đình hội viên hiến 2.500 m² đất, cây cối và tường rào để mở rộng đường giao thông. Hằng năm, hội viên đóng góp gần 1.000 ngày công tu sửa gần 8 km đường liên thôn, nạo vét trên 3 km kênh mương, lắp đặt hơn 2 km đường điện “Thắp sáng đường quê” và duy trì các tuyến đường cựu chiến binh tự quản. Qua đó, góp phần cải thiện hạ tầng, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Thời gian tới, hội tiếp tục rà soát cụ thể từng hộ hội viên nghèo, nắm rõ nguyên nhân và khả năng thoát nghèo để có phương án hỗ trợ phù hợp. Tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; chú trọng đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng mô hình sinh kế và kết nối thị trường. Ông Vũ Đức Đoàn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bảo Ái

Những hoạt động chăm lo đời sống hội viên của Hội Cựu chiến binh xã Bảo Ái không chỉ góp phần cải thiện điều kiện vật chất, tinh thần cho các gia đình hội viên mà còn vun đắp tình đồng chí, đồng đội, củng cố niềm tin của hội viên đối với tổ chức hội. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của hội CCB trong hệ thống chính trị ở cơ sở, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.