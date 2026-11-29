Các cơ quan quản lý liên bang Mỹ đã tịch thu và đóng cửa Ngân hàng United Fidelity. Động thái này đánh dấu vụ phá sản ngân hàng lớn nhất nước này trong hơn 2 năm qua.

Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) cho biết Ngân hàng First Citizens sẽ tiếp quản toàn bộ tiền gửi và tài sản của United Fidelity, có trụ sở tại Evansville, Indiana.

FDIC cho biết 22 chi nhánh của ngân hàng đã đóng cửa tại Indiana, Illinois, Florida, Colorado và Quần đảo Virgin sẽ mở cửa trở lại dưới tên gọi chi nhánh First Citizens vào thứ Hai (30/11). Tài khoản khách hàng cũng sẽ được tự động chuyển sang ngân hàng mới.

“Chúng tôi tin rằng bước đi này vừa có lợi về mặt tài chính lẫn chiến lược, và chúng tôi mong muốn chào đón các khách hàng mới, được họ tin tưởng và góp phần vào sự thành công của ngân hàng”, Frank B. Holding Jnr, chủ tịch kiêm CEO của First Citizens Bank, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu (27/11).

Theo thông báo của cơ quan này, tất cả các khoản tiền gửi đều an toàn và được bảo hiểm lên đến 250.000 đô USD.

Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC), cơ quan thuộc Bộ Tài chính Mỹ chịu trách nhiệm quản lý các ngân hàng, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng họ kết luận ngân hàng bị phá sản này đang ở trong "tình trạng không an toàn hoặc không lành mạnh để tiếp tục kinh doanh".

United Fidelity có xấp xỉ 5,9 tỷ USD tổng tài sản và 5,4 tỷ USD tổng tiền gửi tính tới thời điểm cuối tháng 9, theo FDIC. Tất cả các khoản tiền gửi đều an toàn và được bảo hiểm với hạn mức lên tới 250.000 USD, cơ quan này cho biết thêm.

Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ - bộ phận chuyên quản lý các ngân hàng của Bộ Tài chính Mỹ - cho biết trong một tuyên bố vào ngày 27/11 rằng họ đã đi đến kết luận là United Fidelity đang ở trong “tình trạng không an toàn hoặc không lành mạnh để thực hiện hoạt động kinh doanh”.

Vụ tiếp quản này đánh dấu sự sụp đổ ngân hàng lớn nhất tại Mỹ tính theo giá trị tài sản kể từ năm 2024, thời điểm Republic First Bank sụp đổ với khối tài sản khoảng 6 tỷ USD.

FDIC ước tính vụ sụp đổ của United Fidelity sẽ khiến Quỹ Bảo hiểm Tiền gửi của cơ quan này thiệt hại 1,83 tỷ USD. Quỹ được tài trợ từ các khoản đóng góp của ngân hàng và có chức năng bảo vệ tiền gửi được bảo hiểm của khách hàng trong trường hợp một ngân hàng phá sản.

Mỹ đã ghi nhận 7 trường hợp ngân hàng sụp đổ trong năm nay - con số cao nhất trong gần một thập kỷ qua, theo thông tin trên trang web FDIC. Tuy nhiên, quy mô tài sản của họ tương đối nhỏ so với những cái tên trong cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực năm 2023, ví dụ như Silicon Valley Bank và First Republic Bank.