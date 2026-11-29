Trước yêu cầu đổi mới trong giai đoạn phát triển hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập Mạng lưới truyền thông Công đoàn Khánh Hòa, hướng đến xây dựng hệ thống truyền thông chủ động, chuyên nghiệp, sáng tạo và hiệu quả. Qua đó, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người lao động (NLĐ), đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.

Tăng cường kết nối người lao động với doanh nghiệp

Ông Kiều Tuấn Hải - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt thăm hỏi điều kiện việc làm của đoàn viên, người lao động.

Với gần 3.800 NLĐ tại 16 đơn vị thành viên, Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt luôn chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, đội ngũ tuyên truyền viên công đoàn giữ vai trò nòng cốt, đưa thông tin đến từng bộ phận, giúp NLĐ nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ và những vấn đề liên quan trực tiếp đến công việc.

Không dừng lại ở việc cung cấp thông tin, hoạt động truyền thông còn tạo diễn đàn để NLĐ trao đổi, phản ánh tâm tư, nguyện vọng. Qua đó, công đoàn kịp thời nắm bắt tình hình từ cơ sở, phối hợp với doanh nghiệp (DN) tháo gỡ những vướng mắc trong quan hệ lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc dân chủ, cởi mở và tăng sự gắn bó giữa NLĐ với đơn vị.

Cán bộ công đoàn Nhà máy Thuốc là Khatoco tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Cùng với đó, Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt chú trọng giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và chăm lo đời sống đoàn viên. Hiện nay, thu nhập bình quân của NLĐ đạt 15,2 triệu đồng/người/tháng. NLĐ còn được quan tâm về bữa ăn ca, bồi dưỡng bằng hiện vật đối với vị trí nặng nhọc, độc hại, khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên sâu, tầm soát ung thư và tham gia các hoạt động tham quan, du lịch hằng năm.

Tại Công ty Cổ phần Vega City, truyền thông công đoàn được xác định là cầu nối giữa NLĐ với DN. Bà Lê Hoàng Thiên Hương - Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty cho biết, với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển đô thị du lịch, lưu trú, nghỉ dưỡng, dịch vụ và giải trí, công ty có lực lượng lao động đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau. Vì vậy, công đoàn chú trọng lựa chọn nội dung, hình thức truyền thông phù hợp từng nhóm đối tượng, bảo đảm thông tin được tiếp nhận kịp thời, hiệu quả.

Cán bộ công đoàn và nhân viên Công ty Cổ phần Vega City tuyên truyền, phổ biến quy định về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.

Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ số phát triển, công đoàn từng bước chuyển từ truyền thông một chiều sang tương tác, đối thoại và đồng hành cùng NLĐ. Người lao động không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến, chia sẻ và lan tỏa những giá trị tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận và tăng cường gắn kết giữa NLĐ với DN.

Đổi mới phương thức truyền thông

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt kiểm tra chất lượng bữa ăn ca tại Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco.

Ông Bùi Hoài Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập Mạng lưới truyền thông Công đoàn Khánh Hòa với 34 thành viên Ban Chỉ đạo và 116 thành viên Tổ cộng tác viên.

Mạng lưới hướng đến kết nối hoạt động truyền thông từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường tương tác hai chiều và chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, tình hình quan hệ lao động. Đồng thời, phát hiện, lan tỏa những mô hình hay, sáng kiến trong sản xuất, việc làm thiết thực của cán bộ công đoàn và những nghĩa cử sẻ chia trong đời sống. Qua đó, đưa thông tin về hoạt động công đoàn từ nhà máy, phân xưởng, DN đến gần hơn với đoàn viên, NLĐ.

Mạng lưới cũng là lực lượng nòng cốt góp phần triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho NLĐ và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030”. Trọng tâm là đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường phối hợp liên ngành và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, giúp NLĐ và người sử dụng lao động thuận tiện tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện các quy định pháp luật.

Trước mắt, các thành viên mạng lưới tập trung truyền thông chính sách, chương trình chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ, như: “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”, “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027”, “Bữa cơm tất niên” và hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Nội dung truyền thông cần làm rõ đối tượng, điều kiện, thời gian và cách thức thụ hưởng, bảo đảm NLĐ nắm bắt đầy đủ, không bỏ lỡ quyền lợi.

Bên cạnh đó, cộng tác viên chủ động nắm tình hình đời sống, việc làm, tiền lương, tiền thưởng và lịch nghỉ Tết của NLĐ; kịp thời phản ánh những trường hợp giảm thu nhập, mất việc làm, gặp khó khăn hoặc không có điều kiện về quê để tổ chức công đoàn phối hợp hỗ trợ. Các kênh thông tin như trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nhóm nội bộ, bảng tin và tuyên truyền trực tiếp sẽ được phát huy đồng bộ, góp phần lan tỏa những hoạt động thiết thực, câu chuyện ý nghĩa và hình ảnh gần gũi của tổ chức công đoàn.

VĂN GIANG