Hailey Bieber bị chỉ trích sau khi né câu hỏi về kinh doanh. Ảnh: The New York Times.

Cuộc phỏng vấn Hailey Bieber tại hội nghị DealBook Summit của The New York Times hôm 18/11 nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Khi được nhà báo Andrew Ross Sorkin hỏi về tham vọng xây dựng thương hiệu mỹ phẩm trị giá 1 tỷ USD, nhà sáng lập Rhode trả lời bằng cụm từ “optimistical delusion” (tạm dịch: sự ảo tưởng lạc quan).

Theo Business of Fashion (BoF), câu trả lời lập tức gây chia rẽ. Một bên cho rằng nữ doanh nhân bị chất vấn bằng những tiêu chuẩn khắt khe, thậm chí mang định kiến giới. Bên còn lại nhận xét cô thiếu kiến thức về kinh doanh. Cuộc tranh luận làm nổi bật câu hỏi lớn: Điều gì giúp Hailey biến sức ảnh hưởng cá nhân thành một thương hiệu làm đẹp có giá trị tỷ USD?

Cuộc phỏng vấn gây tranh cãi

Tại DealBook Summit diễn ra ở New York (Mỹ), Hailey Bieber chia sẻ về thương vụ bán Rhode cho tập đoàn mỹ phẩm e.l.f. Beauty, chiến lược phát triển thương hiệu và vấn đề tiêu dùng quá mức. Một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất xuất hiện khi Andrew Ross Sorkin hỏi điều gì khiến cô tin rằng mình có thể xây dựng doanh nghiệp đạt định giá 1 tỷ USD.

Hailey trả lời: “Delusion”. Sau đó, cô giải thích rằng một người cần có “a certain sense of optimistical delusion” (tạm dịch: “một mức độ ảo tưởng lạc quan nhất định”).

Phản ứng của khán giả nhanh chóng chia thành hai luồng. Nhiều người chỉ trích cách đặt câu hỏi của Sorkin, cho rằng nhà báo có phần gay gắt, đồng thời đặt vấn đề về định kiến mà các nhà sáng lập nữ thường phải đối mặt khi muốn được công nhận trong lĩnh vực kinh doanh.

Hailey Bieber được cho là đã bỏ lỡ cơ hội chia sẻ về chiến lược kinh doanh đằng sau thương hiệu mỹ phẩm Rhode trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Andrew Ross Sorkin. Ảnh: The New York Times.

Charlotte Palermino, nhà sáng lập thương hiệu chăm sóc da Dieux, nhận xét sự hoài nghi trước một công ty mỹ phẩm trị giá 1 tỷ USD cho thấy ngành làm đẹp vẫn chưa được nhìn nhận tương xứng với quy mô kinh tế và ảnh hưởng văn hóa.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả cho rằng Hailey chưa thể hiện tốt vai trò nhà sáng lập khi đối thoại với một nhà báo tài chính. Theo BoF, cô có thể quen thuộc hơn với những cuộc trò chuyện trên podcast, nơi hình thức phỏng vấn tương đối nhẹ nhàng, ít đối đầu. Trong khi đó, DealBook đặt người được phỏng vấn trước những câu hỏi trực diện về chiến lược, định giá và quyết định kinh doanh.

Một số câu hỏi khác của Sorkin cũng tạo ra tranh luận. Khi được đề nghị chọn một thương hiệu nổi tiếng như Rare Beauty, Fenty, Skims hay Kylie Cosmetics để mua lại. Hailey rơi vào tình huống nhạy cảm vì mối liên hệ giữa các nhà sáng lập và giới giải trí.

Sorkin đồng thời đề cập đến phát biểu trước đó của cô về việc không quan tâm đến tiêu dùng quá mức, trong khi Rhode mở rộng danh mục sang các sản phẩm như ốp điện thoại và áo khoác gió có giá 148 USD. Hailey thừa nhận diễn đạt chưa chính xác.

Theo BoF, cuộc phỏng vấn bỏ lỡ cơ hội khai thác sâu hơn những yếu tố thực sự tạo nên lợi thế của Rhode. Palermino cho rằng sự hiện diện liên tục của Hailey trên mạng xã hội và việc cô trở thành một phần không thể tách rời của thương hiệu là điểm quan trọng. Thay vì chỉ xuất hiện như gương mặt đại diện, Hailey tham gia định hình hình ảnh, truyền thông và trải nghiệm mà khách hàng liên tưởng đến Rhode.

Hailey Bieber không chỉ là gương mặt đại diện

Thành lập năm 2022, Rhode theo đuổi dòng sản phẩm chăm sóc da có hình ảnh tối giản, tập trung vào một số sản phẩm chủ lực với mức giá tương đối dễ tiếp cận. Thương hiệu ban đầu chủ yếu bán trực tiếp qua website và các cửa hàng pop-up. Những sản phẩm như son dưỡng môi peptide giá 18 USD nhanh chóng lan truyền trên TikTok, giúp Rhode tiếp cận nhóm khách hàng trẻ.

Theo Reuters, trong năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2025, Rhode đạt doanh thu khoảng 212 triệu USD. Đáng chú ý, thương hiệu đạt kết quả này với danh mục chỉ khoảng 10 sản phẩm chủ lực và chưa có hệ thống cửa hàng bán lẻ cố định.

Tháng 5/2025, e.l.f. Beauty công bố thỏa thuận mua lại Rhode với giá trị có thể lên tới 1 tỷ USD. Cấu trúc thương vụ gồm 800 triệu USD tiền mặt và cổ phiếu khi hoàn tất, cùng khoản thanh toán bổ sung tối đa 200 triệu USD phụ thuộc vào kết quả tăng trưởng của thương hiệu trong 3 năm.

Đây là thương vụ mua lại lớn nhất của e.l.f. Beauty tính đến thời điểm công bố, đồng thời đánh dấu bước tiến của tập đoàn vốn nổi tiếng với mỹ phẩm giá bình dân vào phân khúc làm đẹp cao cấp hơn.

Hình ảnh cá nhân của Hailey Bieber gắn liền với thương hiệu mỹ phẩm Rhode, đạt hiệu quả kinh doanh nhất định. Ảnh: Rhode.

Sau thương vụ, Hailey tiếp tục giữ vai trò nhà sáng lập, Giám đốc sáng tạo, phụ trách đổi mới sản phẩm và cố vấn chiến lược cho e.l.f. Beauty. Rhode cũng mở rộng hệ thống phân phối thông qua Sephora, đưa sản phẩm đến các cửa hàng tại Mỹ, Canada và những thị trường quốc tế.

Theo BoF, một trong những lợi thế của Rhode nằm ở sự gắn bó giữa nhà sáng lập và hình ảnh thương hiệu. Hailey từng nói: “I am Rhode and Rhode is me” (tạm dịch: “Tôi là Rhode và Rhode là tôi”). Khác với mô hình người nổi tiếng chỉ xuất hiện để quảng bá sản phẩm, cô duy trì sự hiện diện xuyên suốt trong hoạt động truyền thông và định hình thương hiệu.

Lượng người theo dõi lớn giúp Hailey thu hút sự chú ý ban đầu, nhưng giá trị của cô không chỉ nằm ở danh tiếng. Phong cách cá nhân, nội dung trên mạng xã hội và khả năng nắm bắt xu hướng góp phần tạo nên thế giới hình ảnh mà khách hàng muốn tham gia khi mua sản phẩm Rhode. Đây là lợi thế khó sao chép bằng công thức sản phẩm đơn thuần.

Thị trường cũng cho thấy sức nặng ngày càng lớn của các thương hiệu làm đẹp do người nổi tiếng sáng lập. Theo số liệu NielsenIQ được The Washington Post dẫn lại, 43 thương hiệu làm đẹp của người nổi tiếng được khảo sát lần đầu vượt tổng doanh thu 1 tỷ USD trong năm 2023. Doanh thu nhóm này tăng 57,8%, cao hơn đáng kể mức tăng 11,1% của toàn ngành làm đẹp.

Tranh luận tại DealBook vì thế đặt ra câu hỏi rộng hơn về cách đánh giá doanh nhân trong ngành làm đẹp. Một nhà sáng lập có thể không trình bày thành công bằng những thuật ngữ tài chính quen thuộc. Song, điều đó không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp thiếu nền tảng kinh doanh. Ngược lại, sức ảnh hưởng cá nhân cũng không thể thay thế chất lượng sản phẩm, năng lực vận hành và khả năng duy trì tăng trưởng.

Hailey có thể đã bỏ lỡ cơ hội giải thích rõ những yếu tố đứng sau thương vụ tỷ USD. Tuy nhiên, hành trình của Rhode cho thấy khả năng hiểu khách hàng, xây dựng cộng đồng và biến bản sắc cá nhân thành trải nghiệm thương hiệu có thể mang đến giá trị kinh tế lớn.